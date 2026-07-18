Ιωάννινα: Βούρκος η Παμβώτιδα με έντονη δυσοσμία - Φυτοπλαγκτόν και κυανοβακτήρια στην επιφάνεια

Έντονη είναι η δυσοσμία που αναδύεται σε σημεία της Παμβώτιδας στα Ιωάννινα εν μέσω καλοκαιριού. Στην περιοχή του Πάρκου Κατσάρη και κοντά στην πλατεία Μαβίλη, η επιφάνεια της λίμνης εμφανίζει συσσωρεύσεις φυτοπλαγκτόν, κυανοβακτηρίων και αφρού, ενώ η έντονη δυσοσμία που αναδύεται σε αρκετά σημεία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε όσους κινούνται στο παραλίμνιο μέτωπο, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

EPIRUSGATE.GR

Ο ευτροφισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όταν στα νερά μιας λίμνης υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, κυρίως αζώτου και φωσφόρου. Κατά τους θερινούς μήνες, η άνοδος της θερμοκρασίας, η έντονη ηλιοφάνεια και η περιορισμένη ανανέωση των νερών δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ταχεία ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν και κυανοβακτηρίων.

Ο αφρός που παρατηρείται σε αρκετά σημεία της επιφάνειας σχετίζεται με την αποσύνθεση αυτών των μικροοργανισμών σε συνδυασμό με το οργανικό φορτίο του νερού, ενώ το φαινόμενο συνοδεύεται συχνά από δυσάρεστες οσμές.

EPIRUSGATE.GR

Τα θρεπτικά φορτία που τροφοδοτούν τον ευτροφισμό προέρχονται διαχρονικά από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως αστικές απορροές, γεωργικές δραστηριότητες, λιπάσματα και οργανική ύλη που καταλήγει στη λίμνη. Παράλληλα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το ίζημα του πυθμένα, το οποίο μπορεί να απελευθερώνει φώσφορο ακόμη και όταν περιορίζονται οι εξωτερικές πηγές επιβάρυνσης.