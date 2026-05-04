Ιωάννης Μελισσανίδης: «Περιμένω τη μέρα που να μην χρειάζεται να πεις αυτή είναι η σεξουαλικότητά μου»

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για τη ρητορική μίσους την οποία είχε δεχτεί και ο ίδιος και αποκάλυψε πως πλέον μιλάει στα παιδιά για το πώς να τη διαχειρίζονται!

«Είμαι ένας πολίτης του κόσμου, κάνω αυτό που αγαπώ και έχω και την τιμή να είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ambassador στο Στρασβούργο. Πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία ομιλία για τη ρητορική μίσους. Πηγαίνω στα σχολεία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Την άλλη βδομάδα θα πάω στη Βυρώνεια, στο χωριό μου, για να μιλήσω και στο Λύκειο και στο Δημοτικό στα παιδιά.

Η ρητορική μίσους είναι ένα κομμάτι που μας ακουμπάει όλους, δηλαδή πού είναι τα όρια ανάμεσα στο free speech και στο hate speech! Σου λέει ο άλλος έχω δικαίωμα εγώ να γράψω ή να πω ό,τι θέλω και έχω την ελευθερία του λόγου, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Δηλαδή η ρητορική μίσους, ειδικά σε παιδιά με το Ίντερνετ και τα social media, δηλαδή πολλά παιδιά μπορούν να οδηγηθούν ακόμα και στην αυτοκτονία και το ’χουμε δει».

«Δεν μάσησα, τους μάσησα»

«Το ’χω βιώσει ως δημόσιο πρόσωπο στο Σίδνεϊ. Δεν με ενοχλούσε γιατί ξέρω ότι το πρόβλημα που δημιουργείται από αυτούς είναι καθαρά δικό τους. Είχα έναν τέτοιο χαρακτήρα γιατί και ο πρωταθλητισμός σε κάνει να είσαι και πιο σκληρός και έλεγα ότι το πρόβλημα το ’χουν αυτοί!

Στο Σίδνεϊ έγραφαν: ο Ιωάννης φιλούσε υπέροχα και όλες αυτές τις αηδίες! Είπα, δεν μάσησα, τους μάσησα! Αναλογίστηκα γιατί γίνεται όλο αυτό, αν κάπου έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν είχα κανένα απολύτως μερίδιο ευθύνης. Άρα, λέω, το πρόβλημα είναι ψυχιατρικό, ας τους το λύσει ο Νίτσε, ή ας πάνε σε κάποιον ψυχολόγο, δεν είναι δικό μου, οπότε γιατί να επηρεάσει τη δική μου τη ζωή;

Στα παιδιά λέω πως δεν μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση, ότι σέβομαι την ανθρώπινη οντότητα και τις επιλογές σου. Τώρα, αν δεν τη σέβεσαι και κάνεις επίθεση σε μένα, το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα δικό σου, δεν είναι δικό μου, λύσε το!

Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τους συναθλητές μου, τους προπονητές μου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα προς το καλύτερο, θέλουμε κι άλλο. Αναμένω και περιμένω να έρθει εκείνη η μέρα που να μην χρειάζεται να κάνεις κανένα statement και να πεις αυτή είναι η σεξουαλικότητά μου, αυτή είναι η προτίμησή μου. Είμαστε άνθρωποι, σ’ αγαπώ, τέλος, τόσο απλά».