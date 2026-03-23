Ιωάννης Παπαζήσης: Όταν παίζω στην Επίδαυρο, μου γυρίζει το μάτι, θέλω να μου λένε «είσαι χάλια»

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για το γεγονός ότι στην επαγγελματική του ζωή ψάχνει συνεχώς να αποδείξει κάτι! «Είμαι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη την πρόκληση, ψάχνω δαίμονες, ψάχνω να αποδείξω. Όταν παίζω στην Επίδαυρο μου… γυρίζει το μάτι! Θέλω να νιώθω ότι αυτοί που ήρθαν από κάτω είπαν: ρε συ είσαι χάλια, είσαι ο χειρότερος!

Όλοι θέλουμε το χειροκρότημα, όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, πάντα ήθελα τις 85 κυρίες από τα Τρίκαλα, τα θέλω όλα αυτά. Το ζητούμενο μου αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου είναι οι πολύ καλές συνεργασίες».

«Θέλω να βρω καταφύγιο στη μόρφωση»

«Είμαι σε μία φάση που έχω ποτίσει τον εαυτό μου από δημιουργία μέσα μου. Έχω ανάγκη τη δημιουργία. Έχω καταλάβει ότι πλέον, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για τον εαυτό μας στην καθημερινότητά μας. Όπως όλοι μας, επέλεξα σε κάποια φάση της ζωής μου αυτό το κομμάτι να είναι χαζεύοντας σε reels για να χαλαρώσω ή κάνοντας πράγματα για τη δουλειά μου.

Πλέον θεωρώ ότι η επόμενη δεκαετία είναι η μόρφωση. Είμαι σε φάση που εκπαιδεύω τρομερά τον εαυτό μου. Διαβάζω πάρα πολύ, δίνω πολύ ποιότητα σε οτιδήποτε κάνω. Έχω φύγει από τα κινητά και εκπαιδεύω τον εαυτό μου όσο καλύτερα μπορώ. Δεν βλέπω πλέον social media, όχι γιατί μου προκαλεί κάτι, απλώς δεν κερδίζω κάτι. Με ενδιαφέρει να κερδίζω κάτι. Έχω μπροστά μου 20, 30, 40 χρόνια που μου μένουν. Έχω αποφασίσει αυτό που μου πάει και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και στην εργασία μου είναι η μόρφωση, εκεί βρίσκω το καταφύγιό μου».