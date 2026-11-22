Τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εργασιακή εκμετάλλευση σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διερεύνησή τους, σχολίασαν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη, το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1.

Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν τόσο στην εικόνα του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν συμπεριφορές που σήμερα προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Τάσος Ιορδανίδης: «Να ζεις αυτή την κατάντια»

Ο Τάσος Ιορδανίδης εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για απομυθοποίηση ενός καλλιτέχνη που γνώρισε τεράστια επιτυχία.

«Τώρα να είσαι ο Χούλιο Ιγκλέσιας, να έχεις ζήσει τέτοια δόξα, να είσαι αποδεκτός καλλιτεχνικά και να έρχεται αυτή η απομυθοποίηση στα 83 σου τώρα. Να ζεις αυτή την κατάντια, γιατί μιλάμε για κατάντια αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε σε περιστατικό από τηλεοπτική εμφάνιση του τραγουδιστή το 2004, επισημαίνοντας πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονταν τότε ορισμένες συμπεριφορές.

«Ακόμα και αυτό που συνέβη το 2004, σε μια τηλεόραση που τελικά είναι παγκόσμιο φαινόμενο, περνούσαν πράγματα που σήμερα δεν θα τα συζητάγαμε καν. Τότε προφανώς περνούσαν πράγματα που τότε τα παίρναμε για πλάκα. Τα θεωρούσαμε ίσως και λίγο δεδομένα. Και λίγο αυτό το κομμάτι που αφορά σε μια σεξιστική συμπεριφορά περνούσε στα ψιλά και δεν πείραζε και δεν έτρεχε και τίποτα. Δηλαδή αυτή ήταν η ξεφτίλα, τουλάχιστον για μένα», σχολίασε.

Η συζήτηση για την ανοχή στον σεξισμό

Ο Τάσος Ιορδανίδης συμφώνησε ότι στο παρελθόν υπήρχε μεγαλύτερη ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές που ξεπερνούσαν τα όρια.

«Υπήρχε μια ανοχή. Γιατί υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πήγαιναν καλεσμένοι σε μια εκπομπή και να έκαναν ένα κομπλιμέντο. Παιδιά, καταλαβαίνει ο κόσμος. Πολλά πράγματα, από τα οποία μπορεί να αντιλαμβανόταν κιόλας ο κόσμος, τότε πέρναγαν», σημείωσε.

Η Ζωή Κρονάκη στάθηκε ιδιαίτερα στα σχόλια που επιχειρούν να δικαιολογήσουν ανάρμοστες συμπεριφορές, μεταφέροντας την ευθύνη στις γυναίκες.

«Δεν έχεις ακούσει το ακόμα χειρότερο; Ότι μπορεί να τα θέλει, ο τρόπος που ήταν ντυμένη, να τον προκάλεσε. Δηλαδή εμετικά σχόλια, παιδιά. Εμετικά», είπε με έντονο ύφος.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τη διαφορά ανάμεσα στο φλερτ και σε μια συμπεριφορά που παραβιάζει τα όρια του άλλου.

«Πολλές φορές, σε συζητήσεις, έχω ακούσει να λέγεται ότι “έλα μωρέ τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ούτε μια κουβέντα, ούτε μπορούμε να πούμε ένα πράγμα, φοβόμαστε μην γίνει ζήτημα”. Παιδιά, φαίνεται ένας άνθρωπος πότε έχει τη διαστροφή του και πότε ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα χιούμορ, ένα φλερτ αν θες. Φαίνονται αυτά. Μη λέμε τώρα ό,τι να ‘ναι», κατέληξε.