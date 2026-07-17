Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται, ποιοι κινδυνεύουν και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα, με την Περιφέρεια Αττικής και τον δήμο να προχωρούν σε προληπτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης.



Ειδικά συνεργεία του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών πραγματοποίησαν ψεκασμούς σε σημεία γύρω από την οδό Ζαμάνου, καθώς και στις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για προληπτικές ενέργειες και όχι για ένδειξη εκτεταμένης διασποράς του ιού στην περιοχή.



Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: δεν υπάρχει λόγος πανικού, όμως απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο δήμος Γλυφάδας ψεκάζει τους δρόμους της πόλης μετά το κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. pic.twitter.com/hN1qnF2tLU — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

«Ο ιός είναι γνωστός εδώ και χρόνια – Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο»



Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, εμφανίστηκε καθησυχαστική, επισημαίνοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν αποτελεί νέο φαινόμενο για τη χώρα.



Όπως εξήγησε, περίπου το 85%-90% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.



«Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο», τόνισε, εξηγώντας ότι τα κουνούπια αποτελούν τον βασικό κρίκο μετάδοσης του ιού, αφού μολύνονται κυρίως από άγρια πτηνά που λειτουργούν ως φυσική δεξαμενή του ιού.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοηθούν



Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν είτε ήπια συμπτώματα είτε καθόλου συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλει το νευρικό σύστημα.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από:

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,



ανθρώπους με χρόνια νοσήματα,



άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα,



μικρά παιδιά.



Στους ενήλικες, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

πυρετό,



έντονο πονοκέφαλο,



μυϊκούς και αρθρικούς πόνους,



γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως διάρροια και εμετούς.



Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως σύγχυση, διαταραχές συνείδησης ή νευρολογικές επιπλοκές, που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση.



Για τα μικρά παιδιά, οι ειδικοί συνιστούν άμεση επικοινωνία με παιδίατρο όταν υπάρχουν συμπτώματα, καθώς η αφυδάτωση μπορεί να προκύψει ταχύτερα.

Επτά κρούσματα στην Ελλάδα – Οι έξι περιπτώσεις με νευρολογικές επιπλοκές



Σύμφωνα με τα στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ, έως τις 15 Ιουλίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 7 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα.



Από αυτά, τα 6 παρουσίασαν σοβαρότερη εικόνα με προσβολή του νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.



Τρεις ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο.



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σοβαρές μορφές της νόσου παρατηρούνται κυρίως σε ηλικιωμένους και σε άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Από το 2010 ο ιός εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα



Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα. Από το 2010 και μετά καταγράφονται περιστατικά σχεδόν κάθε χρόνο, με την παρουσία του να έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας.



Κατά την περίοδο 2010-2025 έχουν αναφερθεί συνολικά 2.184 κρούσματα, με σημαντικό ποσοστό να αφορά σοβαρές μορφές της νόσου. Συνολικά, 301 ασθενείς κατέληξαν, κυρίως λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Πώς προστατευόμαστε από τον ιό



Οι ειδικοί συστήνουν απλά αλλά σημαντικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια:

χρήση αντικουνουπικών σε ακάλυπτα σημεία του σώματος,



τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε παράθυρα και πόρτες,



αποφυγή στάσιμων νερών όπου μπορούν να αναπτυχθούν κουνούπια,



χρήση κατάλληλων ενδυμάτων ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.



Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει ένας γνώριμος «επισκέπτης» των καλοκαιρινών μηνών. Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντί του.