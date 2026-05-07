Ίος: Εντοπίστηκε νεκρός 69χρονος Γερμανός τουρίστας μέσα σε καμπίνα σκάφους

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 7 Μαΐου στο Λιμεναρχείο Ίου καθώς νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σκάφος του ένας Γερμανός τουρίστας.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως και κλιμάκιο του Λιμεναρχείου οι οποίοι εντόπισαν τη σορό του επιβάτη μέσα σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το cyclades24, ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλο επιβάτη του σκάφους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.