Ιός του Δυτικού Νείλου: Στην Αγία Παρασκευή το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα για φέτος

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο καταγράφηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα από την Αγία Παρασκευή Αττικής, ο οποίος νοσηλεύεται με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζεται κάθε χρόνο σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά και σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν αυξάνεται η δραστηριότητα των κουνουπιών.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία έχουν προηγουμένως μολυνθεί από άγρια πτηνά, που αποτελούν τη βασική δεξαμενή του ιού στη φύση.

Ο άνθρωπος δεν μεταδίδει τον ιό ούτε σε άλλα κουνούπια ούτε σε άλλους ανθρώπους μέσω της καθημερινής επαφής.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε λιγότερο από το 1% των μολυσμένων ατόμων μπορεί να εκδηλωθεί σοβαρή νευρολογική νόσος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές αντιμετωπίζουν:

άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών,

άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα,

ασθενείς με χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Για τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού συνιστάται η αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνει ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα ατομικής προστασίας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων περιλαμβάνονται:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για το σώμα και τον χώρο,

τοποθέτηση σιτών και κουνουπιέρων,

χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών,

επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η εξάλειψη των στάσιμων νερών, όπου αναπαράγονται τα κουνούπια. Οι ειδικοί συνιστούν τον τακτικό έλεγχο αυλών, κήπων, μπαλκονιών, ταρατσών και οικοπέδων, την απομάκρυνση ή κάλυψη αντικειμένων που συγκρατούν νερό, την ανανέωση του νερού σε δοχεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τον καθαρισμό υδρορροών και φρεατίων, καθώς και την τοποθέτηση σίτας στους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο περιορισμού της διασποράς του ιού και καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας καθ' όλη τη θερινή περίοδο.