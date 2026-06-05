Ιουλία Καλλιμάνη: «Πέρασα φάση με τη θρησκεία - Έλεγα, αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;»

Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε για τη σχέση που έχει με τη θρησκεία στην εκπομπή «After Dark» και ένα απόσπασμα της συνέντευξης παίχτηκε στο «Happy day». «Έχω ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία. Η οικογένειά μου ήταν πάντα πολύ κοντά με τη θρησκεία, ωστόσο έχω περάσει τις φάσεις μου. Λόγω της απώλειας του πατέρα μου έλεγα πού είναι ο Θεός;

Αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου; Το έχω εκμυστηρευτεί στον πνευματικό μου και έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξουμε την καρδούλα μας και να τον βάλουμε μέσα».