Η Ιουλία Καλλιμάνη μπορεί να αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή, όμως μια πρόσφατη εμφάνισή της στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει νέα σενάρια γύρω από την προσωπική της ευτυχία.

Το μονόπετρο που φόρεσε τόσο σε ανάρτησή της στα social media όσο και σε συναυλία στο Ηράκλειο Κρήτης δεν πέρασε απαρατήρητο, με πολλούς να κάνουν λόγο για πιθανό γάμο.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της

Τα τελευταία χρόνια, στο πλευρό της βρίσκεται ο μουσικός παραγωγός και δημιουργός Μιχάλης Τουρατζίδης. Οι δυο τους συνδέονται με στενή επαγγελματική συνεργασία, η οποία εξελίχθηκε και σε προσωπική σχέση.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον, αναφέροντας πως ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε στις δυνατότητές της και συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιτεχνική της πορεία.

Οι φήμες για γάμο

Το ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι αναζωπυρώθηκε όταν η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε να φορά το εντυπωσιακό δαχτυλίδι, με τις φήμες για γάμο να πληθαίνουν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η ίδια ούτε ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχουν επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να παντρευτούν. Παρότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το ζευγάρι.