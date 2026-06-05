Ιουλία Τσέτη: Η βράβευση από το EBEA, η πορεία και το όραμα της κορυφαίας Ελληνίδας επιχειρηματία

Με το Βραβείο «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας & Ηγεσίας» του ΕΒΕΑ 2026 τιμήθηκε η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (με τις UNI-PHARMA και InterMed), επιστήμονας και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, σε μια τελετή που ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη οικονομία και τη διεθνή της απήχηση. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Την εκδήλωση φιλοξένησε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την παραγωγική δυναμική της χώρας.

Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών τιμήθηκαν επιχειρήσεις και προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Το βραβείο στην Ιουλία Τσέτη απένειμε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναγνωρίζοντας την πολυετή πορεία της στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει στρατηγική διοίκηση, επενδύσεις και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στην ομιλία της, η Ιουλία Τσέτη έδωσε το στίγμα της σύγχρονης επιχειρηματικής ηγεσίας, συνδέοντας την ανάπτυξη με την κοινωνική ευθύνη και την επένδυση στον άνθρωπο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ηγεσία καλείται να συνδυάζει όραμα, ανθεκτικότητα, κοινωνική ευθύνη και ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο. Πιστεύω βαθιά πως η σύγχρονη επιχειρηματικότητα οφείλει να υπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό. Να δημιουργεί ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα, να ενισχύει τη γνώση, να επενδύει στην καινοτομία και να δημιουργεί συνθήκες προοπτικής για τη νέα γενιά στη χώρα μας. Σε μια εποχή που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, έχουμε ευθύνη να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο με περισσότερη συμπερίληψη, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της ηγεσίας σήμερα».

Ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση είχε η στιγμή της αφιέρωσης του βραβείου, καθώς η Ιουλία Τσέτη το αφιέρωσε στη μητέρα της, Σόνια Παπανικολάου-Τσέτη, φαρμακοποιό που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, λέγοντας: «Με το άοκνο παράδειγμά της μας δίδαξε από νωρίς πως η επιστήμη, η συνέπεια, η εργατικότητα και η σιωπηλή κοινωνική προσφορά μπορούν να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων».

Η πορεία της Ιουλίας Τσέτη αποτυπώνει μια 15ετή περίοδο έντονης επιχειρηματικής ανάπτυξης για τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), με σταθερό άξονα την επένδυση στην καινοτομία και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Από το 2010, όταν και ανέλαβε την ηγεσία του Ομίλου, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης για τη χώρα, επέλεξε στρατηγικά να μην περιορίσει τη δραστηριότητα, αλλά να ενισχύσει τις επενδύσεις και την παραγωγική βάση, μια επιλογή που σημάδεψε την επόμενη φάση ανάπτυξης του ΟΦΕΤ.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Όμιλος υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη δημιουργία και αναβάθμιση παραγωγικών μονάδων υψηλής τεχνολογίας. Κομβικό έργο αποτέλεσε η ανάπτυξη του βιοκλιματικού εργοστασίου της UNI-PHARMA, μιας σύγχρονης βιομηχανικής εγκατάστασης που ενσωματώνει προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και ενίσχυσε σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι γραμμές παραγωγής της InterMed, ενώ το 2014 δημιουργήθηκε στην Κύπρο η εμπορική εταιρεία Pharmabelle, διευρύνοντας το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου.

Η επενδυτική στρατηγική συνεχίστηκε με την ανάπτυξη της UniHerbo στα Οινόφυτα το 2020, μιας μονάδας εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών που αξιοποιεί την ελληνική βιοποικιλότητα και ενισχύει τη σύνδεση της φαρμακευτικής παραγωγής με τη φυσική πρώτη ύλη και την επιστημονική έρευνα. Λίγο αργότερα, ο Όμιλος προχώρησε στη δημιουργία υπερσύγχρονου κέντρου logistics, ολοκληρώνοντας ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό και εφοδιαστικό οικοσύστημα που στηρίζει την εξαγωγική του δραστηριότητα σε περισσότερες από 70 χώρες.

Παράλληλα με την παραγωγική επέκταση, ενισχύθηκε σημαντικά και το ερευνητικό αποτύπωμα του Ομίλου, με περισσότερα από 120 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δεκάδες ερευνητικά προγράμματα, ενώ η στρατηγική του βασίζεται στη διαρκή επένδυση σε νέες τεχνολογίες, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε και από σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που ξεπερνά πλέον τα 700 άτομα, αλλά και από διεθνείς διακρίσεις, όπως την πιστοποίηση των UNI-PHARMA και InterMed ως Top Employers για τέσσερα διαδοχικά έτη (2023–2026), γεγονός που καθιστά τον Όμιλο τον μόνο ανάμεσα στις αμιγώς ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις που έχει λάβει αυτή τη διεθνή αναγνώριση που προκύπτει σε συνέχεια ενδελεχούς αξιολόγησης.

Σε επίπεδο εταιρικής ταυτότητας και βιωσιμότητας, ο Όμιλος έχει ενσωματώσει τις αρχές του UN Global Compact, ενώ η Ιουλία Τσέτη ήταν η πρώτη εκλεγμένη Πρόεδρος του Global Compact Ελλάδος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, οι εταιρείες του Ομίλου συγκαταλέγονται μεταξύ των 35 πιο βιώσιμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ενώ είναι επίσημοι προμηθευτές διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, UNICEF και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).

Η περίοδος 2010–2025 καταγράφεται έτσι ως μια φάση βαθιάς μεταμόρφωσης του ΟΦΕΤ, από έναν ισχυρό εγχώριο φαρμακευτικό όμιλο σε έναν διεθνώς ανταγωνιστικό οργανισμό έρευνας, παραγωγής και εξαγωγών, με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την κοινωνική υπευθυνότητα.



Τον Οκτώβριο του 2024 η Ιουλία Τσέτη είχε βραβευτεί ως «Woman of the Year» στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία, στο πλαίσιο της CPHI στο Μιλάνο, σε αναγνώριση της ηγετικής της παρουσίας και της ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος του ΟΦΕΤ έχει αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2022) και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2024), σε αναγνώριση της συμβολής της στη φαρμακευτική επιστήμη και την έρευνα.