ΗΠΑ: 15 χρόνια φυλάκιση στον πατέρα 14χρονου μακελάρη που σκότωσε 4 άτομα σε σχολείο της Τζόρτζια

Ο πατέρας Αμερικανού εφήβου ο οποίος, στα δεκατέσσερά του χρόνια, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε σχολείο, ανοίγοντας πυρ με τουφέκι εφόδου που του έκανε δώρο ο γονιός του τα Χριστούγεννα, καταδικάστηκε χθες Πέμπτη στην Τζόρτζια να εκτίσει δεκαπέντε χρόνια κάθειρξης.

Πρόκειται για μια από τις πρώτες ποινικές υποθέσεις στις ΗΠΑ που γονέας αντιμετώπισε ποινική δίωξη για επίθεση διαπραχθείσα με πυροβόλο όπλο από παιδί του.

Το 2023, ο Κόλιν Γκρέι, σήμερα 55 ετών, δώρισε τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 στον γιο του Κολτ για τα Χριστούγεννα, παρότι ο έφηβος είχε ήδη απειλήσει να ανοίξει πυρ μέσα σε σχολείο.

Ο νεαρός χρησιμοποίησε, προτού κλείσει χρόνος, το τουφέκι αυτό για να διαπράξει σφαγή μέσα στο λύκειο Apalachee, στη μικρή πόλη Γουάιντερ, στην πολιτεία Τζόρτζια, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Ατλάντα. Δολοφόνησε δυο συνομηλίκους του μαθητές, καθηγητή και καθηγήτρια και τραυμάτισε άλλους εννιά ανθρώπους.

Τον Μάρτιο, ο Κόλιν Γκρέι καταδικάστηκε για φόνους άνευ προμελέτης και ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Στον γιο του Κολτ επιβλήθηκε αυτή την εβδομάδα ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον.

«Αποτύχατε ως γονιός», έκρινε ο δικαστής Νίκολας Πριμ κατά την ακροαματική διαδικασία για την απαγγελία της ποινής. «Δεν του προσφέρατε σταθερό σπίτι. Δεν φροντίζατε να πηγαίνει σχολείο».

«Αλλά δεν είναι αυτοί οι λόγοι που καταδικαστήκατε. Καταδικαστήκατε επειδή ενώ οι συναγερμοί χτυπούσαν ολοένα πιο δυνατά, δεν φροντίσατε να του προσφερθεί βοήθεια και δεν φροντίσατε να μην έχει πρόσβαση σε όπλα», πρόσθεσε ο δικαστής Πριμ.

Μερικούς μήνες προτού διαπραχτεί η σφαγή, τον Μάιο, δυο αστυνομικοί, ειδοποιημένοι από την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων περί διάπραξης σκοτωμών σε σχολείο από διαδικτυακή διεύθυνση (IP) στο σπίτι του εφήβου, είχαν επισκεφθεί την οικογενειακή κατοικία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, για παράδειγμα του ABC News, ο έφηβος είχε εμμονή με τους δράστες προηγούμενων επιθέσεων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ειδικά τον Νίκολας Κρους, τον δράστη της σφαγής στο λύκειο της Πάρκλαντ το 2018 (17 νεκροί).

Η ευθύνη των γονέων στα εγκλήματα

Η ευθύνη των γονιών σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις μπαίνει ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι γονείς εφήβου ο οποίος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε λύκειο στο Μίσιγκαν το 2021 καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή το 2024 και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ως 15 ετών κάθειρξης.

Όμως ο Κόλιν Γκρέι είναι ο πρώτος γονιός που καταδικάζεται για φόνο έπειτα από σκοτωμούς διαπραχθέντες με πυροβόλο όπλο από παιδί του.

Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου ανηλίκων στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.