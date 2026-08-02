ΗΠΑ: Ανεξέλεγκτες φωτιές στην Ουάσιγκτον - 4.000 πυροσβέστες στη μάχη, εκκενώνονται περιοχές

Μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές δίνουν οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, καθώς η πύρινη λαίλαπα έχει προκαλέσει εκτεταμένες εκκενώσεις και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα στις φλόγες

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι επιχειρούν για την αντιμετώπιση τουλάχιστον 10 πυρκαγιών σε ολόκληρη την πολιτεία, σύμφωνα με τον Ντέιβ Απντεγκρόουβ, επίτροπο αρμόδιο για τις δημόσιες εκτάσεις γης, ο οποίος μίλησε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άναμμα φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές, από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν καεί περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα. «Δεν είναι φυσιολογικό αυτό... Σε όλη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βλέπουμε φωτιές να μαίνονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Απντεγκρόουβ.

WATCH: Fast-moving Old Trails Fire triggers Level 3 "Leave Now" evacuation orders for thousands of homes in Spokane County, Washington. pic.twitter.com/wuEaglDX3Z — Scope Report (@ScopeReport_) August 2, 2026

Απειλούνται χιλιάδες σπίτια – 60.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Σποκάν, μιας πόλης περίπου 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, όπου μαίνεται η πυρκαγιά Όουλντ Τρέιλς.

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Γκάισλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας Δασών της πολιτείας, η φωτιά έχει κάψει περίπου 12.000 στρέμματα και απειλεί συνολικά 4.000 οικήματα.

Παράλληλα, η εταιρεία κοινής ωφέλειας Avista, που δραστηριοποιείται στην ανατολική Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί τραυματισμοί ή θάνατοι που να συνδέονται με τις πυρκαγιές.