ΗΠΑ: Απόλυτος αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών - Κανένα πλοίο δεν πέρασε τις τελευταίες 48 ώρες

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες 48 ώρες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού σε πλοία που κατευθύνονται προς ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια, κανένα σκάφος δεν κατάφερε να διασχίσει την περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, συνολικά εννέα πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων και ανέστρεψαν την πορεία τους, επιστρέφοντας είτε σε ιρανικά λιμάνια είτε σε κοντινές παράκτιες ζώνες.

During the first 48 hours of the U.S. blockade on ships entering and exiting Iranian ports, no vessels have made it past U.S. forces. Additionally, 9 vessels have complied with direction from U.S. forces to turn around and return toward an Iranian port or coastal area. pic.twitter.com/h4msgvaPTl — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Επιτήρηση στα Στενά του Ορμούζ

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή τη Δευτέρα, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτηρούν στενά την ευρύτερη περιοχή των Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τη διακίνηση ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του αποκλεισμού καλύπτει το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, συμπεριλαμβανομένων λιμενικών εγκαταστάσεων και πετρελαϊκών υποδομών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν χωρίς σχετική άδεια ενδέχεται να αναχαιτιστούν, να εκτραπούν από την πορεία τους ή ακόμη και να κατασχεθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Παράλληλες διπλωματικές διεργασίες

Την ίδια ώρα, σε διπλωματικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για νέα συνάντηση, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί ακόμη ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της.

Την εξέλιξη αυτή μεταδίδει η The Wall Street Journal, επισημαίνοντας ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας.