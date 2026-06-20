ΗΠΑ-Αυστραλία: Το «μαγικό φίλτρο» που ήπιε ο διαιτητής για να μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση

Στη νίκη των ΗΠΑ κόντρα στους Αυστραλούς, ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον διαιτητή Φέλιξ Τσβάιερ, έμελε να κλέψει την παράσταση.

Κάπου στο δεύτερο ημίχρονο, προς τη λήξη της αναμέτρησης ο διαιτητής ξάπλωσε στο χορτάρι γιατί είχε ενοχλήσεις από κράμπες. Όμως σηκώθηκε κανονικά και πίνοντας κάτι που του έδωσε ενέργεια κατάφερε να συνεχίσει ως το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού.

The referee for the USA vs Australia match has gone down with cramp. pic.twitter.com/TMivcCk2fb — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 19, 2026

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Sun», ο λόγος που ο διαιτητής κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα ήταν ο χυμός αγγουριού, ο οποίος είναι γνωστός για την ικανότητά του να ανακουφίζει από τις κράμπες σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, επειδή το ξίδι ενεργοποιεί ένα αισθητηριακό αντανακλαστικό στο πίσω μέρος του λαιμού. Αυτό το αντανακλαστικό στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να ηρεμήσει τα νεύρα που δυσλειτουργούν και προκαλούν συσπάσεις των μυών. Έτσι, λίγα λεπτά αφότου ξάπλωσε στο γρασίδι, ο Τσβάιερ σηκώθηκε όρθιος και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα.