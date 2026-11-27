Σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών. Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι πλημμύρες σε παράκτιες ζώνες προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ επηρέασαν και τις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου PowerOutage.us, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν σήμερα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο

Η Πενσυλβάνια, στα ανατολικά των ΗΠΑ, καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς περίπου 122.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σημαντικές διακοπές σημειώθηκαν και στο Μιζούρι, στην κεντρική περιοχή της χώρας. Εκεί, σε ορισμένες περιοχές το χιόνι έφτασε σχεδόν τα 40 εκατοστά, ενώ περίπου 72.000 νοικοκυριά δεν είχαν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρεάζουν περίπου 45.000 νοικοκυριά.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σημειώθηκαν περίπου 1.600 καθυστερήσεις και περισσότερες από 500 ακυρώσεις πτήσεων.

NYPD officers tell pedestrians to move off the closed Macy’s Thanksgiving Day Parade route, in New York City, US, November 26, 2026. REUTERS/Adam Gray

Για πρώτη φορά αναβλήθηκε η παρέλαση της Macy’s

Η κακοκαιρία επηρέασε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη: την ετήσια παρέλαση του πολυκαταστήματος Macy’s.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες θεατές συγκεντρώνονται στους δρόμους της πόλης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα, με τα τεράστια μπαλόνια ηλίου που απεικονίζουν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και μορφές της ποπ κουλτούρας να αιωρούνται πάνω από το πλήθος.

Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μετάθεση της φετινής διοργάνωσης, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια, για το Σάββατο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της εκδήλωσης που η παρέλαση αναβάλλεται. Είχε, ωστόσο, ματαιωθεί για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 1942, το 1943 και το 1944, εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.