ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς έξω από σχολείο στο Μίσιγκαν μετά από τσακωμό για το ποδόσφαιρο

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από σχολείο στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, με την Αστυνομία να αποδίδει το περιστατικό σε διαμάχη που σχετιζόταν με ποδοσφαιρικό αγώνα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 18:40 κοντά στην παιδική χαρά του δημοτικού σχολείου Southwest Elementary School, στην περιοχή των οδών Oakland Avenue SW και Rumsey Street SW.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν δύο σοβαρά τραυματισμένα άτομα: ένα 14χρονο αγόρι και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, οι οποίοι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

#UPDATE: Family has confirmed the identities of both victims in a fatal double shooting in Grand Rapids Tuesday. Savanah Rubio, 39, and Jeremiah Cuevas, 15, died in southwest Grand Rapids near Southwest Elementary.



Savanah’s sister says she was watching over Jeremiah and friends… pic.twitter.com/OL0nKBAZAA — Cali Lichter (@CaliLichter) May 6, 2026

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Μετά το σοκ που προκάλεσε το περιστατικό στην τοπική κοινωνία, η σχολική περιφέρεια Grand Rapids Public Schools ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων την Τετάρτη στα σχολεία Southwest Elementary και Southwest Middle High.

Όπως έγινε γνωστό, με την επανέναρξη των μαθημάτων την Πέμπτη θα βρίσκονται στα σχολεία ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης και ειδικοί θεραπευτές για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό περιστατικό», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας.