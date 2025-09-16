ΗΠΑ: Έφηβοι βανδάλισαν βιβλιοθήκη προκαλώντας ζημιές 50.000 δολαρίων - Τους «έδωσαν» οι μητέρες τους

Εκτεταμένες ζημιές ύψους 50.000 δολαρίων πραγματοποίησαν δυο έφηβοι σε σχολική βιβλιοθήκη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, οι οποίοι μετά την δημοσίευση βίντεο με την παράνομη πράξη τους κατήγγειλαν οι ίδιες οι μητέρες τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το γραφείου του σερίφη της Volusia, πρόκειται για τον 12χρονο Felix Cohen Romero και τον 13χρονο Bentley Ryan Wehrly, οι οποίοι ομολόγησαν τον βανδαλισμό του χώρου.

Πλάνα από τα αποτελέσματα δείχνουν τις χαοτικές εικόνες που αντίκρισαν οι δυνάμεις των Αρχών που κλήθηκαν στο σχολείο Friendship Elementary μετά από συναγερμό για πυρκαγιά λίγο μετά τη μια τα ξημερώματα. Στο χαρακτηριστικό βίντεο φαίνονται αστυνομικοί με όπλα στα χέρια να περπατούν ανάμεσα από ντουζίνα βιβλία στο πάτωμα, τραπέζια αναποδογυρισμένα και βιβλιοθήκες. Από τις έρευνες προέκυψε πως οι νεαροί δράστες έσπασαν μια γυάλινη πόρτα, τα περισσότερα έπιπλα ήταν σπασμένα και τα βιβλία πεταμένα παντού, ενώ οι πόρτες είχαν το αποτύπωμά τους με γκράφιτι.

Τα πρόσωπα των δυο εφήβων έγιναν γνωστά, μετά την δημοσιοποίηση υλικού από τις κάμερες ασφαλείας που συλλέχτηκε από τις Αρχές. Ο ένας φαίνεται να με καπέλο, ο άλλος με ένα μετάλλιο κρεμασμένο από τον λαιμό ενώ και οι δυο καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με μάσκα.

Μετά την πρώτη «επίσκεψη» τους στη βιβλιοθήκη, οι ταραξίες επέστρεψαν για να θαυμάσουν το έργο τους και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά αργά το βράδυ της Κυριακής (14/9), ενεργοποιώντας μέχρι και τον συναγερμό πυρκαγιάς, ο οποίος φαίνεται ήταν και η αιτία να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Αφού δημοσιεύτηκε το βίντεο, οι μητέρες των δύο αγοριών τους κατήγγειλαν, αναφέροντας πως οι ίδιοι καλούνται να πάρουν όλη την ευθύνη των πράξεων τους, αφού οι νεαροί φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές που το κόστους τους αγγίζει τα 50.000 δολάρια.

Πλέον, κάθε αγόρι κατηγορείται για δύο αδικήματα διάρρηξης, δύο αδικήματα παράνομης εισόδου σε σχολικό χώρο, κακόβουλη δραστηριότητα και κλοπή.