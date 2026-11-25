Το δίκτυο καταπολέμησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε προληπτικά ορισμένα συστήματα εκτός σύνδεση μετά από ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο τμήμα των συστημάτων της υπηρεσίας, σύμφωνα με το ABC news.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται με το FBI, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας υποδομών (CISA), καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να προσδιορίσουν την έκταση και τον αντίκτυπο του επεισοδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Ως προληπτικό μέτρο, θέσαμε ορισμένα συστήματα του FinCEN εκτός δικτύου και παρέχουμε εξαιρέσεις για υπόχρεους υποβολής αναφορών που δεν είναι σε θέση να τις καταθέσουν λόγω της διαταραχής», τόνισε ο αξιωματούχος σε δήλωσή του.

Παραβίαση συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδας), παραβιάστηκαν συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (ODNI) μετά από περιστατικό κυβερνοασφαλείας.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα άγνωστοι παραβίασαν ένα δίκτυο που αναζητά πληροφορίες από δημόσιο, μη απόρρητο υλικό. Αν και δεν ήταν σαφές ποιο συγκεκριμένα μη απόρρητο υλικό παραβιάστηκε, εκτιμάται ότι εκτέθηκαν και πληροφορίες από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραβίασης.

Από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι «δεν υπήρξαν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες ή σε απόρρητα συστήματα».