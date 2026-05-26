ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από δυστύχημα σε εργοστάσιο στην Ουάσιγκτον

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 σε εργοστάσιο της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co. στην πόλη Λόνγκβιου, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να υποστούν εγκαύματα.

Το ιατρικό κέντρο PeaceHealth St. John στο Λόνγκβιου ανέφερε στο ABC ότι στο νοσοκομείο διακομίστηκαν εννέα τραυματίες. Ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του, έξι παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ δύο μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.