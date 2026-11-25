Ένοχος κρίθηκε ο τεχνολογικός κολοσσός Huawei σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ με το σώμα ενόρκων να τιμωρεί ποινικά την εταιρεία για 10 από τις 12 σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τραπεζική απάτη, η παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων και η συνωμοσία για την κλοπή εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε την Τρίτη (24/11), στο δικαστήριο του Μπρούκλιν, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018 και βρίσκεται στο επίκεντρο της πολυετούς αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου για τις δραστηριότητες της Huawei και τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την εθνική τους ασφάλεια, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Οι ένορκοι απάλλαξαν την εταιρεία από τις κατηγορίες, συνωμοσίας για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και συνωμοσίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (racketeering conspiracy).

Chinese Tech Giant Huawei and several of its subsidiaries have been CONVICTED of:



🔴 Sanctions Violations

🔴 Fraud

🔴 Conspiracy to Steal Trade Secrets

🔴 Money Laundering



For decades the defendants conspired to secretly assist the Government of Iran, steal secrets from U.S.… pic.twitter.com/q4H4bzIMiV — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 24, 2026

Η ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2027 από την ομοσπονδιακή δικαστή Αν Ντόνελι ενώ το ύψος των οικονομικών κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η Huawei δήλωσε απογοητευμένη από την απόφαση, ενώ προανήγγειλε ότι θα ασκήσει έφεση. Ο δικηγόρος της, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, υποστήριξε ότι η απαλλαγή από την κατηγορία της συνωμοσίας για racketeering δικαιώνει την κουλτούρα συμμόρφωσης της εταιρείας.

Statement on the Jury Verdict in the U.S. District Court for the Eastern District of New York. — Huawei (@Huawei) November 24, 2026

Οι κατηγορίες για συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω κυρώσεων

Κεντρικό σκέλος της υπόθεσης αποτέλεσαν οι κατηγορίες ότι η Huawei παραπλάνησε διεθνείς τράπεζες σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιράν, προκειμένου να συνεχίσει συναλλαγές που παραβίαζαν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas, οι οποίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν είχαν ενημερωθεί με ακρίβεια για τις δραστηριότητες της κινεζικής εταιρείας.

«Όταν τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αμφισβητούν τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, το ίδιο έκαναν και οι τράπεζές της», ανέφερε η εισαγγελέας Μέρεντιθ Άρφα κατά την αγόρευσή της.

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρές τις πρακτικές που αποδίδονται στην εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και υπονόμευσαν την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας.

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι οι τράπεζες γνώριζαν τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν και εξακολουθούσαν να επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί της. Παράλληλα, κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι αξιοποίησαν επιλεκτικά μεμονωμένα περιστατικά για να στοιχειοθετήσουν μια υποτιθέμενη συνωμοσία διάρκειας δύο δεκαετιών.

Οι καταγγελίες για κλοπή τεχνολογίας

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της δίκης αφορούσε τις κατηγορίες ότι η Huawei επιχείρησε να αποκτήσει παράνομα τεχνολογικά μυστικά αμερικανικών επιχειρήσεων.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η εταιρεία υπέκλεψε πηγαίο κώδικα από τη Cisco Systems για δρομολογητές, απέκτησε τεχνογνωσία κεραιών από την εταιρεία Quintel και επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε πλακέτα κυκλώματος που είχε αναπτύξει η εταιρεία ημιαγωγών CNEX.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκε βίντεο στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική πλευρά, εργαζόμενος της Huawei εμφανίζεται να τοποθετεί στην τσάντα του εξάρτημα ρομπότ δοκιμών της T-Mobile.

Επιπλέον, οι ένορκοι ενημερώθηκαν για περιστατικό κατά το οποίο μηχανικός της εταιρείας φέρεται να εισήλθε κρυφά σε περίπτερο της Fujitsu σε εμπορική έκθεση, προκειμένου να φωτογραφίσει μια συσκευή.

Η υπεράσπιση απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επιχειρηματική επιτυχία της Huawei βασίστηκε στην καινοτομία, την έρευνα και τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Η σύλληψη της Μενγκ Ουάνγκζου και η διπλωματική κρίση

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τη σύλληψη της Μενγκ Ουάνγκζου, οικονομικής διευθύντριας της Huawei και κόρης του ιδρυτή της εταιρείας.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Μενγκ συνελήφθη στον Καναδά βάσει αμερικανικού εντάλματος, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Καναδά.

Οι αμερικανικές αρχές την κατηγορούσαν ότι παραπλάνησε τραπεζικό στέλεχος της HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, διευκολύνοντας τη διενέργεια συναλλαγών σε δολάρια κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η Μενγκ αντιστάθηκε στην έκδοσή της στις ΗΠΑ για σχεδόν τρία χρόνια, προτού συμφωνήσει σε αναστολή της δίωξης υπό συγκεκριμένους όρους και επιστρέψει στην Κίνα, όπου έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς. Οι κατηγορίες εναντίον της αποσύρθηκαν στη συνέχεια.

Η ίδια δεν κατέθεσε στη δίκη της Huawei, ωστόσο κατέθεσε τραπεζικό στέλεχος της HSBC με το οποίο είχε συναντηθεί το 2013.

Το αρχικό κατηγορητήριο του 2018 αφορούσε την παραπλάνηση των HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas για τις δραστηριότητες της εταιρείας στο Ιράν. Το 2020 προστέθηκαν νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την απόκτηση εμπορικών μυστικών από αμερικανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Η επόμενη ημέρα για την εταιρεία

Παρά τη δικαστική εξέλιξη, αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν έχει ανατρέψει την επιχειρηματική πορεία της Huawei, η οποία έχει διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της κινεζικής προσπάθειας ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται πως η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περίπου 170 χώρες.

Η Huawei έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προσβάλει την ετυμηγορία, ενώ το τελικό οικονομικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα της υπόθεσης θα εξαρτηθεί τόσο από την ποινή που θα ανακοινωθεί το 2027 όσο και από την έκβαση της έφεσης.