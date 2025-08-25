ΗΠΑ: Εντοπίστηκε κρούσμα παράσιτου screwworm σε άνθρωπο - Φόβοι για εξάπλωση σε κοπάδια ζώων

Το πρώτο κρούσμα ανθρώπου που προσβλήθηκε από το παράσιτο «screwworm», ανέφερε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ την Κυριακή. Πρόκειται για ένα σαρκοφάγο παράσιτο, το οποίο μεταφέρθηκε από χώρα που έχει πληγεί από επιδημία.

Η περίπτωση, που ερευνήθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), επιβεβαιώθηκε ως «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (New World screwworm) στις 4 Αυγούστου και αφορούσε έναν ασθενή που επέστρεψε από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του HHS Andrew G. Nixon στο Reuters.

Το πρακτορείο Reuters είχε αναφέρει ότι πηγές της βιομηχανίας βοείου κρέατος δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι το CDC είχε επιβεβαιώσει μια περίπτωση παράσιτου New World screwworm σε ένα άτομο στο Μέριλαντ που είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γουατεμάλα.

Ο Nixon δεν αναφέρθηκε στη διαφορά σχετικά με την πηγή της ανθρώπινης περίπτωσης. «Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την εισαγωγή είναι πολύ χαμηλός», είπε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει καμία περίπτωση σε ζώα φέτος.

Οι διαφορετικές αναφορές της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των πηγών της βιομηχανίας σχετικά με την ανθρώπινη περίπτωση είναι πιθανό να αναστατώσουν περαιτέρω τη βιομηχανία των κτηνοτρόφων, των παραγωγών βοείου κρέατος και των εμπόρων ζώων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε υψηλό συναγερμό για πιθανές προσβολές στις ΗΠΑ, καθώς η σκουλήκι έχει μετακινηθεί προς τα βόρεια από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Ranchers in central Mexico are discovering screwworm fly maggots burrowed in their cattle for the first time in a generation, sounding the alarm for Texas cattle ranchers who worry the parasitic flies will eat their livestock alive https://t.co/Ybtx2xL4ys pic.twitter.com/rTYkGk4Nw6 — Reuters (@Reuters) August 15, 2025

Τι είναι τα screwworms και πώς πήραν το όνομά τους

Πρόκειται για παράσιτα, των οποίων τα τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές ζώων θερμόαιμων. Μόλις εκκολαφθούν τα αυγά, εκατοντάδες προνύμφες σκουληκιών χρησιμοποιούν τα αιχμηρά στόματά τους για να τρυπώσουν μέσα στη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους αν δεν αντιμετωπιστούν.

Η διατροφή των προνυμφών είναι παρόμοια με μια βίδα που βιδώνεται στο ξύλο, από όπου και προέρχεται το όνομά τους.

Τα παράσιτα αυτά μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες στα βοοειδή και τα άγρια ζώα, ενώ σπάνια προσβάλλουν τους ανθρώπους, αν και η προσβολή είτε σε ζώο είτε σε άνθρωπο μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η θεραπεία είναι επίπονη και περιλαμβάνει την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και την ενδελεχή απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, οι προσβολές είναι συνήθως επιβιώσιμες εάν αντιμετωπιστούν αρκετά νωρίς.