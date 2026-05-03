ΗΠΑ: Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών

Σε μια σημαντική κίνηση για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η Ελλάδα υποδέχθηκε 26 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα που επαναπατρίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των αμερικανικών αρχών.

Η επιτυχία αποδίδεται στη στενή συνεργασία της ICE-HSI με την CBP, το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο πλαίσιο ερευνών για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τσαρλς Γουόλ, οι αρχαιότητες αυτές είχαν «λεηλατηθεί παράνομα από την πατρίδα τους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών.

ICE HSI and its partners repatriated 26 ancient artifacts to the Hellenic Republic of Greece during a ceremony at the Embassy of Greece in Washington, D.C. April 23.



This marble torso of Asclepius, ancient Greek god of medicine and healing from the 1st or 2nd century, which… pic.twitter.com/v4Wneno9wf — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 2, 2026

Τα αντικείμενα που επιστράφηκαν

Τον μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του αρχαίου Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης, που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έχει ύψος 40 ίντσες. Το άγαλμα κατασχέθηκε από τις διωκτικές αρχές, αφού οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονταν στα συνοδευτικά έγγραφα αποδείχθηκαν ψευδείς, έπειτα από έρευνα της HSI και της CBP.

Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον Πήγασο στην πίσω όψη. Το χρυσό νόμισμα ανασκάφηκε από άγνωστο αρχαιοκάπηλο και στη συνέχεια πωλήθηκε σε μεσάζοντα, ο οποίος το μεταπώλησε στον επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης έναντι 7.000 ευρώ. Εξήχθη παράνομα από την Ελλάδα στη Γερμανία, όπου δεν κατέστη δυνατόν να πωληθεί σε οίκο δημοπρασιών, πριν αποσταλεί σε οίκο δημοπρασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φιλαδέλφεια.

Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας, του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο απεικονίζει την Περσεφόνη στην εμπρόσθια όψη και την Ύδρα στην πίσω όψη. Η ελληνική αστυνομία διαπίστωσε ότι το νόμισμα είχε ανασκαφεί και εξαχθεί παράνομα από τη χώρα από την ίδια εγκληματική οργάνωση που λεηλάτησε το χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου. Αφού αφαιρέθηκε παράνομα από την Ελλάδα, το νόμισμα πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2009 και προσφέρθηκε εκ νέου προς πώληση το 2017, προτού εμφανιστεί στον ίδιο αμερικανικό οίκο δημοπρασιών με το χρυσό νόμισμα.

Ένα αργυρό δίδραχμο της Ρόδου, κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον Ήλιο στην εμπρόσθια όψη και το «Ρόδον της Ρόδου» στην πίσω. Η HSI στο Μέμφις κατάσχεσε το νόμισμα, αφού διαπίστωσε παραβιάσεις του Νόμου για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Πολιτιστική Ιδιοκτησία, καθώς και παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας δεν προσκόμισε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το νόμισμα είχε εξαχθεί από την Ελλάδα πριν από την επιβολή των περιορισμών στις εισαγωγές.

Συνεργασία για την πολιτιστική κληρονομιά

Ο επαναπατρισμός εντάσσεται σε μια διαχρονική συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενισχύθηκε με τη διμερή συμφωνία του 2011 για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας.

Από το 2007, η HSI έχει επιστρέψει περισσότερα από 200 αντικείμενα στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως, μέσω του προγράμματος CPAA, έχουν επαναπατριστεί πάνω από 25.000 αρχαιότητες σε περισσότερες από 40 χώρες.

Με τη συμβολή οργανισμών όπως το Ίδρυμα Smithsonian, ενισχύονται οι δράσεις εκπαίδευσης και η διεθνής συνεργασία για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.