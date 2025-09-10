ΗΠΑ: Σοκάρει το βίντεο με τη δολοφονία της Ουκρανής στο μετρό - «Έρχονται εξελίξεις» λέει το FBI

Εξελίξεις προανήγγειλε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ στην υπόθεση της σοκαριστικής δολοφονίας της Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα, σε συρμό του μετρό στη Βόρεια Καρολίνα.

Η Ουκρανή, που ήταν πρόσφυγας πολέμου δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από άνδρα μέσα μετρό στην πόλη Σάρλοτ, με το FBI και το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ να έχουν ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση.

«Το FBI ερευνά τη δολοφονία στο μετρό της Σάρλοτ από την πρώτη μέρα», έγραψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο X. «Μείνετε συντονισμένοι».

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι πρόσθεσε σε αντίστοιχη ανάρτηση: «Υποστηρίζω σθεναρά το μήνυμα του Προέδρου Τραμπ για μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα, ειδικά στις ομοσπονδιακές δημόσιες συγκοινωνίες που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μεταφορών».

«Αν οι δήμαρχοι δεν μπορούν να διατηρήσουν τα τρένα και τα λεωφορεία τους ασφαλή, δεν αξίζουν τα χρήματα των φορολογουμένων», έγραψε ο Ντάφι στο X. «Το υπουργείο Μεταφορών θα διερευνήσει την υπόθεση Σάρλοτ για την αποτυχία της να προστατεύσει την Ιρίνα Ζαρούτσκα. Και θα εξετάσουμε επίσης άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα που μαστίζονται από εγκληματικότητα».

Πρόσθεσε ότι η φρίκη χτύπησε βαθιά μέσα στην ψυχή πολλών Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου.

«Με συγκίνησε η σημερινή δήλωση ενός κατοίκου του Σάρλοτ: "Δεν νιώθω ασφαλής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πρέπει να δουλέψω"», έγραψε ο επικεφαλής των μεταφορών. «Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να βρεθεί σε αυτή τη θέση και η κυβέρνηση Τραμπ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να το αλλάξει αυτό».

Τη μαχαίρωσε επανειλημμένα

Ο ύποπτος για τη δολοφονία Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ -ο οποίος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν από τις Aρχές- καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να βυθίζει επανειλημμένα το μαχαίρι του στη Ζαρούτσκα λίγο αφότου επιβιβάστηκε στο τρένο επιστρέφοντας από τη δουλειά της σε μια πιτσαρία στο Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το βίντεο της δολοφονίας ήταν «φρικτό» και κατηγόρησε τις πολιτικές «εγγύησης χωρίς μετρητά» στην πόλη που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς για τον θάνατο της «όμορφης, νεαρής Ουκρανής πρόσφυγα».

«Έχω δει το φρικτό βίντεο μιας όμορφης, νεαρής Ουκρανής πρόσφυγα, η οποία ήρθε στην Αμερική για να ξεφύγει από τον άγριο πόλεμο στην Ουκρανία, και ταξίδευε αθώα με το μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου έπεσε βάναυσα σε ενέδρα ενός ψυχικά διαταραγμένου τρελού», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Ο δράστης ήταν ένας γνωστός εγκληματίας, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος με ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ τον Ιανουάριο, συνολικά 14 ΦΟΡΕΣ. Τι στο καλό έκανε ταξιδεύοντας με το τρένο και περπατώντας στους δρόμους; Εγκληματίες σαν κι αυτούς πρέπει να ΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΑ».



Ο 34χρονος Μπράουν αφέθηκε ελεύθερος τον Ιανουάριο από την δικαστή της Βόρειας Καρολίνας, Τερέζα Στόουκς, με μόνο μια «γραπτή υπόσχεση» να εμφανιστεί στο δικαστήριο, αν και το ποινικό του μητρώο έδειξε ιστορικό βίας, ψυχικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας, ενώ είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για διάφορα εγκλήματα.

Κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Μέκλενμπουργκ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.