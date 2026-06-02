ΗΠΑ: Εταιρείες social media πληρώνουν 27 εκατομμύρια για να κλείσουν αγωγή για μαθητές

Οι Meta, Snap, ByteDance (TikTok) και Google (YouTube) κατέληξαν σε συμφωνία καταβολής περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ, αποφεύγοντας μια μεγάλη δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση αφορούσε κατηγορίες ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν βλάβες στην ψυχική υγεία μαθητών, με τις εταιρείες να μην αποδέχονται ευθύνη στο πλαίσιο του συμβιβασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας:

Η Meta θα καταβάλει 9 εκατ. δολάρια

Η Snap και η ByteDance από 8 εκατ. δολάρια η καθεμία

Η Google θα καταβάλει περίπου 2 εκατ. δολάρια, καθώς και παροχές σε είδος αξίας άνω των 900.000 δολαρίων

Οι παροχές της Google περιλαμβάνουν εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και συνδρομές σε εκπαιδευτικά εργαλεία, μεταξύ αυτών και η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Gemini, όπως μεταδίδει το Reuters.

The world’s biggest social media platforms agreed to settle a lawsuit filed by a rural Kentucky school district that alleged their products are addictive and helped create a teen mental health crisis https://t.co/hmyJCu84Wm — Bloomberg (@business) May 30, 2026

Η υπόθεση - «πιλότος»

Η συγκεκριμένη αγωγή προήλθε από σχολική περιφέρεια στην αγροτική περιοχή του Κεντάκι και έχει χαρακτηριστεί ως υπόθεση αναφοράς για περισσότερες από 1.200 παρόμοιες αγωγές στις ΗΠΑ.

Η περιφέρεια είχε ζητήσει πάνω από 60 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες συνέβαλαν σε προβλήματα όπως διαταραχές ύπνου, συναισθηματικές δυσκολίες και συγκρούσεις μεταξύ μαθητών.

Οι συμφωνίες αυτές δεν συνεπάγονται παραδοχή ευθύνης, ωστόσο εντάσσονται σε ένα αυξανόμενο κύμα νομικών πιέσεων προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Σε πρόσφατες αποφάσεις, δικαστήρια έχουν κρίνει τη Meta και τη Google υπεύθυνες για εθιστικές λειτουργίες των πλατφορμών τους, ενώ σε άλλες υποθέσεις έχουν επιβληθεί σημαντικές αποζημιώσεις για ζητήματα ασφάλειας ανηλίκων και προστασίας χρηστών.