Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (24/11) στις ΗΠΑ, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι, στον Κόλπο του Μεξικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή και πληροφορίες του Associated Press, το αεροσκάφος ήταν τύπου Cessna 210 και κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν, το οποίο ανήκει στο προστατευόμενο εθνικό πάρκο Gulf Islands National Seashore.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα.

Plane carrying four adults and two children crashes off Mississippi as the desperate search for survivors begins https://t.co/hgSraLcS9g — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2026

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, στο Cessna επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών.

Πολύωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας πραγματοποιήθηκε για τον εντοπισμό των έξι επιβαινόντων. Αρχικά, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στη θάλασσα τρία σωσίβια, μία σωστική σχεδία και την καμπίνα του αεροσκάφους να επιπλέει.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν επί ώρες, με τη συμμετοχή δυτών, οι οποίοι τελικά εντόπισαν τις σορούς και των έξι ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό τους.

Authorities are searching for four adults and two children after a plane crashed into the water northeast of Horn Island, Mississippi, the US Coast Guard said. https://t.co/YKUgXVABDU — CNN (@CNN) November 24, 2026

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί για το δυστύχημα και αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το Cessna.