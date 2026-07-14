ΗΠΑ: Η πορτοκαλί γάτα που έγινε viral μετά την απίστευτη διάσωσή της - Την πέταξαν από αυτοκίνητο

Μια συγκλονιστική ιστορία διάσωσης έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωταγωνίστρια μια πορτοκαλί γάτα που κατάφερε να επιβιώσει έπειτα από μια βάναυση πράξη και πλέον αναζητά ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η γάτα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για την περιπέτειά της αλλά και για τη χαρακτηριστική φωτογραφία της μετά τη διάσωσή της, στην οποία η έκφρασή της κάθε άλλο παρά την κολακεύει.

🐾A Second Chance at Life 🐾

Today, Park Police officers responded after a concerned citizen reported witnessing an individual attempt to throw a cat from a moving vehicle while crossing the bridge. pic.twitter.com/MBiUZOYkpw — PG Park Police (@PG_ParkPolice) July 12, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, σε γέφυρα που συνδέει το Μέριλαντ με τη Βιρτζίνια.

Η αστυνομία ενημερώθηκε μετά από καταγγελία οδηγού, ο οποίος ανέφερε ότι είδε τον οδηγό ενός προπορευόμενου οχήματος να ανοίγει το παράθυρο και να πετά τη γάτα την ώρα που εκείνη διέσχιζε τη γέφυρα.

Παρά την πτώση και τον κίνδυνο που αντιμετώπισε, η γάτα κατάφερε να επιβιώσει, αναφέρει η New York Post.

Η διάσωσή της, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς η γάτα, φοβισμένη από την τραυματική εμπειρία που είχε βιώσει, κρύφτηκε μέσα σε μια κολώνα.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να την προσεγγίσουν, πείθοντάς την τελικά να βγει από την κρυψώνα της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις και φροντίδα.

PG Park Police/Facebook

Οι εικόνες της γάτας μετά τη διάσωσή της διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις κατά του ανθρώπου που φέρεται να την εγκατέλειψε με αυτόν τον τρόπο.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν την επιθυμία να την υιοθετήσουν, προσφέροντάς της μια νέα αρχή μετά την περιπέτεια που έζησε.