ΗΠΑ – Ιράν: Η σύγκρουση φουντώνει ξανά – Νέα χτυπήματα και προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/7), με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, την ώρα που η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται επικίνδυνα ξανά.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command – CENTCOM) γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» στις 15:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (22:00 ώρα Ελλάδας), για έβδομη συνεχόμενη νύχτα. Σύμφωνα με τη CENTCOM, στόχος των επιχειρήσεων είναι η «περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του ιρανικού στρατού», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία που επλήγησαν ή τον απολογισμό των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα το Axios, που επικαλείται πληροφορίες από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι σχεδιάζει να αναπτύξει δεκάδες επιπλέον αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η αποστολή πρόσθετων ιπτάμενων τάνκερ θα ενίσχυε σημαντικά τη δυνατότητα αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών να πραγματοποιούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας, ακόμη και εναντίον στόχων βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν.

Εκρήξεις και αναφορές για νεκρούς στο νότιο Ιράν

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Μπαντάρ Χαμίρ, στο νησί Κεσμ, στο Σιρίκ και στο Ιρανσάχρ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και τρεις χωρικοί, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της διάσχισής τους από τη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ.

U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «αθώα θύματα» και δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» της επικράτειάς της. «Τρεις χωρικοί μαρτύρησαν ενώ διέσχιζαν τη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ. Ήταν απολύτως αθώοι και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ το αίμα τους να πάει μάταιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο Αραγτσί τόνισε ότι το Ιράν ανήκει σε ολόκληρο τον λαό του «από νότο μέχρι βορρά και από ανατολή μέχρι δύση», υπογραμμίζοντας πως η χώρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εδάφη της «μέχρι την τελευταία πνοή».

3 villagers were martyred while crossing the Bandar Khamir Bridge. They were absolutely innocent, and we will never allow their blood to be in vain.



Iran is our homeland—from south to north, and from east to west. We will defend every inch of our land until our very last breath. pic.twitter.com/ZV2vxsnCDl — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 17, 2026

Απειλές για ευρύτερη στρατιωτική απάντηση

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα οδηγήσει σε σκληρότερη αντίδραση. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα συνεχιστούν για «δύο ή τρεις ακόμη ημέρες». «Το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα», φέρεται να δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης και προειδοποιώντας ότι «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Social Media/via REUTERS

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την είδηση ότι εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης, το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και χωρίς να λάβει σχετική άδεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν το πλοίο υπέστη ζημιές ή εάν υπάρχουν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Η διπλωματία υπό πίεση

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, καθώς οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση. Η επανέναρξη των εχθροπραξιών μετά την εκεχειρία του Απριλίου και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνουν τους φόβους ότι η αντιπαράθεση μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη περιφερειακή κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Μέση Ανατολή.