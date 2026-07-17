ΗΠΑ - Ιράν: Νέα αμερικανικά πλήγματα και αντίποινα της Τεχεράνης σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο ιρανικό έδαφος, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε την έναρξη των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και η μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές στο νότιο Ιράν



Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικές επιδρομές έπληξαν σειρά στόχων στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.



Μεταξύ των περιοχών που αναφέρθηκαν ως στόχοι βρίσκονται οι πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Αχβάζ, Τσαμπαχάρ και Ιρανσάρ, καθώς και το νησί Κεσμ. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι επλήγησαν σιδηροδρομικός σταθμός στην Μπαντάρ Αμπάς, το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ και δύο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ.



Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, από τα πλήγματα στις γέφυρες σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα, ενώ σε άλλες επιθέσεις αναφέρθηκαν επιπλέον τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής συνολικός επίσημος απολογισμός.

NEW: US strikes also hit the Bandar Abbas railway junction minutes ago. https://t.co/cwbvLlU0ZR — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Επεισόδιο με δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο



Η CENTCOM ανακοίνωσε ακόμη ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν άδειο δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Hellfire για την εξουδετέρωση του στόχου.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει στη διπλωματία



Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη παραμένουν ανοιχτοί.



Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία, ενώ υποστήριξε πως οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις αποφασίστηκαν μετά τις επιθέσεις που αποδίδονται στην Τεχεράνη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποκλεισμό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλούνται ιρανικές και περιφερειακές πηγές, η Τεχεράνη έχει ζητήσει από τους συμμάχους της Χούθι στην Υεμένη να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.



Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το πέρασμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Αναχαιτίστηκε πυραυλική επίθεση στο Κατάρ



Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση που στόχευε το έδαφος του εμιράτου.



Λίγο νωρίτερα είχαν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους για «υψηλού επιπέδου απειλή ασφαλείας», καλώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά από ιρανικές επιθέσεις



Συναγερμός σήμανε τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς οι δύο χώρες ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones που αποδίδουν στο Ιράν, εν μέσω της κλιμάκωσης των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά της Τεχεράνης.



Ο στρατός του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν εχθρικούς στόχους, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, στόχος αποτέλεσε η αεροπορική βάση Σακίρ στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης P-8, ως αντίποινα για τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

Αυξάνεται η ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη



Η συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων, οι απειλές για αποκλεισμό κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων και η επέκταση των επιχειρήσεων σε στρατηγικές υποδομές εντείνουν τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.



Την ίδια στιγμή, στο Ισραήλ οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η κρίση ενδέχεται να εισέλθει σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εάν επεκταθούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές ή άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.