ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στο πλαίσιο της «πιλοτικής ζώνης»

Ολοκληρώθηκαν στη Ρώμη οι διήμερες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), του Ισραήλ και του Λιβάνου, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κάνει λόγο για «παραγωγικές και θετικές» συζητήσεις που σηματοδοτούν πρόοδο στην προσπάθεια εφαρμογής της τριμερούς συμφωνίας ασφαλείας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τρεις πλευρές κατέληξαν στη δομή και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας για τη δημιουργία της λεγόμενης «πιλοτικής ζώνης», ένα πρώτο βήμα που αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες.

Μετά τη συμφωνία αυτή, οι συνομιλίες περνούν πλέον σε διευρυμένη τεχνική φάση. Οι αρμόδιες ομάδες θα εργαστούν πάνω στις λεπτομέρειες εφαρμογής όλων των προβλέψεων του Τριμερούς Πλαισίου (Trilateral Framework), με τελικό στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τη συνέχιση της αμερικανικής διαμεσολάβησης για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, μετά από μήνες εντάσεων και συγκρούσεων.

Η δημιουργία της πιλοτικής ζώνης εκτιμάται ότι θα αποτελέσει δοκιμαστικό μοντέλο για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, πριν από την επέκταση του σχεδίου σε ευρύτερη κλίμακα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πιλοτικής ζώνης ή το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, ωστόσο υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η πλήρης εφαρμογή του τριμερούς πλαισίου και η επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή.