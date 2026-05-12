ΗΠΑ και Ιράν ξανά σε τροχιά σύγκρουσης μετά το ναυάγιο των συνομιλιών - Φόβοι για ενεργειακό σοκ

Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να οδηγείται σε πλήρες αδιέξοδο, μετά τη νέα ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός ως «εντελώς απαράδεκτη» και «για τα σκουπίδια», υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον «στην εντατική».



Παρά τις διαβουλεύσεις που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία.

Τραμπ: «Η εκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη»

Μάλιστα, ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, περιέγραψε με δραματικούς όρους την κατάσταση, υπονοώντας ότι οι πιθανότητες διάσωσης της εκεχειρίας είναι πλέον ελάχιστες.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: ‘κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει’» τόνισε χαρακτηριστικά.

Γαλιμπάφ: «Έτοιμοι να απαντήσουμε»

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ διαμήνυσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν άμεσα σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, προειδοποιώντας πως όποιος επιτεθεί στη χώρα «θα βρεθεί προ εκπλήξεων».

Επιστρέφει η αμερικανική συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ



Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να επαναφέρει την αμερικανική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Η επιχείρηση είχε διακοπεί μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, όταν η Ουάσιγκτον εκτιμούσε ότι υπήρχε πρόοδος στις συνομιλίες.



Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν τον Απρίλιο στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο νησί Λαβάν. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση, καθώς έως σήμερα καμία αραβική χώρα του Κόλπου δεν είχε εμπλακεί επίσημα στις επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Τι περιλαμβάνει η ιρανική πρόταση



Η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι βασικός στόχος της είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» της χώρας. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ζήτησε τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal, η ιρανική πρόταση προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά από έναν μήνα, προτείνοντας περιορισμό μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου, χωρίς όμως να αποδεχθεί καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων ή μακροχρόνια διακοπή του εμπλουτισμού.



Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και δυτικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει σταθερά, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Καλπάζει το πετρέλαιο, κίνδυνος «ανθρωπιστικής κρίσης»



Η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να πλησιάζει τα 99 δολάρια.

Η αναστάτωση που έχει προκαλέσει το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει αναγκάσει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να περιορίσουν τις εξαγωγές τους, ενώ η παραγωγή πετρελαίου του OPEC υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.



Ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αν αποκατασταθεί σύντομα η ναυσιπλοΐα στην περιοχή, η παγκόσμια αγορά ενέργειας θα χρειαστεί πολλούς μήνες για να επανέλθει σε ισορροπία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ χαρακτήρισε την κρίση ως το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ που έχει βιώσει ποτέ ο πλανήτης.



Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ επέβαλαν τη Δευτέρα νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, βοηθούν το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο προς την Κίνα. Η κίνηση εντάσσεται στις προσπάθειες περιορισμού της χρηματοδότησης των στρατιωτικών και πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης, ενώ οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν παράλληλα τις τράπεζες για απόπειρες παράκαμψης των υφιστάμενων κυρώσεων. Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη, όπου το ζήτημα του Ιράν συγκαταλέγεται στα βασικά θέματα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομόλογό του.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διακοπή της διέλευσης από το Ορμούζ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα μεταφέρεται σημαντικό ποσοστό λιπασμάτων και πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για τη διεθνή αγορά τροφίμων.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται και στον Λίβανο, όπου παρά την τυπική κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες.

Αυξάνεται στις ΗΠΑ η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο

Στις ΗΠΑ, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές που θα κρίνουν αν οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τη Δευτέρα, δύο στους τρεις Αμερικανούς —μεταξύ αυτών ένας στους τρεις Ρεπουμπλικανούς και σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί— θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους η χώρα οδηγήθηκε σε πόλεμο.



Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη, καθώς σύμμαχοι στο NATO αρνούνται να αποστείλουν ναυτικές δυνάμεις για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού χωρίς συνολική ειρηνευτική συμφωνία και διεθνή εντολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Reuters