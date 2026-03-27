ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν πυρηνικό αντιδραστήρα στο κεντρικό Ιράν

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν την Παρασκευή (27/3) εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στο κεντρικό Ιράν, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας της χώρας.

Το εργοστάσιο Αρντακάν, που βρίσκεται στην επαρχία Γιαζντ (κεντρικό Ιράν), «έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», τόνισε ο οργανισμός στο κανάλι του στο Telegram, προσθέτοντας ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών».

Επίσης, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την ίδια πληροφορία, ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν.

Airstrikes have been reported near the Koohestan/Yazd missile base area in central Iran. pic.twitter.com/1aogu0XAli — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χαντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

«Παρακαλούμε εκκενώστε την περιοχή»

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε αναρτήσει στο Χ μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας τους για το επικείμενο χτύπημα.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στα βορειοδυτικά της πόλης Αράκ και τα άτομα στη βιομηχανική περιοχή Χαϊραμπάντ στην περιοχή Αράκ, με βάση την περιοχή που έχει οριστεί με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός, συνεχίζοντας τις ενέργειές του τις τελευταίες ημέρες σε όλο το Ιράν για να πλήξει τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, θα διεξάγει επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες ώρες.

Αγαπητοί πολίτες, για χάρη της ασφάλειας και της ευημερίας σας, σας παρακαλούμε να εκκενώσετε αμέσως τις προαναφερθείσες καθορισμένες περιοχές που αναφέρονται στον χάρτη.

Η παρουσία σας σε αυτές τις περιοχές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».