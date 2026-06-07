ΗΠΑ: Καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλικές σχέσεις με τα υιοθετημένα παιδιά της

Στη σύλληψη μιας 35χρονης εκπαιδευτικού προχώρησαν οι Αρχές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, καθώς κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με δύο εφήβους τους οποίους είχε υιοθετήσει.

Η Άμπερ Σουέιν συνελήφθη την Τρίτη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για αιμομιξία, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα σε βάρος της εκπαιδευτικού, η οποία εργαζόταν ως καθηγήτρια και διευθύντρια στο λύκειο Pend Oreille, ξεκίνησε στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με την New York Post.

Αφορμή αποτέλεσε ενημέρωση του Τμήματος Παιδιών, Νέων και Οικογενειών της πολιτείας της Ουάσιγκτον προς το γραφείο του σερίφη σχετικά με πιθανή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσε δύο εφήβους.

Μετά τη λήψη καταθέσεων από τα δύο φερόμενα θύματα, αλλά και από την ίδια τη Σουέιν, οι Αρχές έκριναν ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

ALERT: Teacher ordered to have 0 contact with anyone under 18 after she was accused of incest for s*xually assaulting her adopted teenage sons.



Amber Swain, 35, was put on immediate leave from Newport School District in Washington after her arrest related to s*xual abuse of two… pic.twitter.com/lKD5fx2AFQ — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 5, 2026

Οι καταθέσεις των δύο νεαρών

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα από τα δύο αγόρια φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την 35χρονη πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Όπως κατέθεσε, οι επαφές αυτές είχαν επαναληφθεί πολλές φορές, με την τελευταία να φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάθεσή του στις Αρχές.

Αρχικά, η Σουέιν αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με τα δύο αγόρια. Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με έναν από αυτούς τον περασμένο Φεβρουάριο, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε ήδη ενηλικιωθεί.

Αργότερα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δήλωσε ότι «ίσως να έχει μπερδέψει τις ημερομηνίες».

Τι κατέθεσε το δεύτερο αγόρι

Το δεύτερο αγόρι ανέφερε στους ερευνητές ότι τον περασμένο Μάιο βρέθηκε στο ίδιο κρεβάτι με την εκπαιδευτικό και την άγγιζε για αρκετή ώρα, μέχρι που εκείνη φέρεται να του ζήτησε να σταματήσει.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Ελεύθερη με εγγύηση και περιοριστικούς όρους

Μετά τη σύλληψή της, η 35χρονη οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε να αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων.

Παράλληλα, της επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής με ανηλίκους, η υποχρέωση παραμονής εντός της πολιτείας της Ουάσιγκτον και η τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσιγκτον, η αιμομιξία πρώτου βαθμού αποτελεί κακούργημα και επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 20.000 δολάρια.