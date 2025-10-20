ΗΠΑ: Κινηματογράφος προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για το Bugonia σε όσους ξυρίσουν το κεφάλι τους

Μια ασυνήθιστη ευκαιρία θα έχουν οι θαυμαστές του Γιώργου Λάνθιμου στο Λος Άντζελες, καθώς θα μπορούν να παρακολουθήσουν την τελευταία ταινία του δωρεάν σε μια ειδική προβολή. Την δυνατότητα αυτή θα την έχουν όσοι είναι ήδη φαλακροί ή είναι διατεθειμένοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους στο φουαγιέ πριν από την προβολή.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποτελεί φόρο τιμής στον χαρακτήρα της Έμμα Στόουν στην ταινία, μια ισχυρή διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας που απαγάγεται από συνωμοσιολόγους (που υποδύονται οι Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντελμπις) οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και της ξυρίζουν τα μαλλιά.

«Είστε φαλακροί ή είστε πρόθυμοι να ξυρίσετε το κεφάλι σας;» αναγράφεται στην ανακοίνωση της εκδήλωσης. «Τη Δευτέρα, 20/10, ελάτε στο [Culver Theater] για μια ΔΩΡΕΑΝ προ-προβολή της ταινίας Bugonia – το νέο @focusfeatures fever dream του Γιώργου Λάνθιμου».

Σύμφωνα με τον Guardian, όποιος έχει μαλλιά αλλά επιθυμεί τόσο ένα δωρεάν εισιτήριο όσο και ένα δωρεάν κούρεμα, πρέπει να φτάσει μετά τις 6 μ.μ., όταν θα είναι παρών ένας κουρέας για να «τα ξυρίσει όλα». Ο κινηματογράφος προσθέτει: «Αυτό είναι αλήθεια. Και ναι, μέρος του θα κινηματογραφηθεί». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, και πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Η ταινία Bugonia έλαβε βαθμολογία R στις ΗΠΑ από την Motion Picture Association.

Η τελευταία συνεργασία μεταξύ του Λάνθιμου και της Στόουν, μετά τις ταινίες «The Favourite» το 2018, «Poor Things» το 2023 και «Kinds of Kindness» το 2024, έχει κερδίσει θερμές κριτικές από τις προβολές σε φεστιβάλ.

«Η καλύτερη αίσθηση στον κόσμο», λέει η Έμμα Στόουν

Σε συνεντεύξεις, η ηθοποιός έχει εκθειάσει τη ριζοσπαστική επιλογή για τα μαλλιά της, λέγοντας στο Vogue ότι «δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση στον κόσμο» από ένα φρεσκοκουρεμένο κεφάλι. «Το πρώτο ντους μετά το ξύρισμα του κεφαλιού; Θεέ μου, είναι καταπληκτικό».

Η Στόουν συνέχισε κάνοντας μια διάκριση μεταξύ της δικής της απόφασης να κόψει τα μαλλιά της για την ταινία και της εμπειρίας της μητέρας της, Κρίστα, η οποία έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας για καρκίνο του μαστού το 2008. «Αυτή έκανε πραγματικά κάτι γενναίο», είπε η Στόουν. «Εγώ απλά ξυρίζω το κεφάλι μου».

Η ταινία Bugonia θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ από τις 24 Οκτωβρίου και σε γενική διανομή από τις 31 Οκτωβρίου. Θα κυκλοφορήσει στην Αυστραλία στις 30 Οκτωβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Οκτωβρίου.