Μετά τη σαρωτική τους νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί στρέφουν το βλέμμα του στο 2028, με την κούρσα για την διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ να βρίκσεται στο επίκεντρο, σύμφωνα με το Reuters.

Πιθανοί διεκδικητές, μεταξύ των οποίων κυβερνήτες, γερουσιαστές και πρώην υποψήφιοι, πέρασαν τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιώντας περιοδείες σε πολιτείες που διεξάγουν πρώτες τις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του προεδρικού υποψηφίου, έπειτα από μήνες προσέγγισης δωρητών, ενίσχυσης της δημόσιας εικόνας τους και έκδοσης βιβλίων.

Ορισμένοι συμμετείχαν σε μια συγκέντρωση Δημοκρατικών στο Ντένβερ στις 12 και 13 Νοεμβρίου, δοκιμάζοντας πιθανά προεκλογικά μηνύματα και δημιουργώντας δίκτυα επαφών στο εσωτερικό του κόμματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να είναι τα δύο πρόσωπα που συζητούνται περισσότερο ως πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ, ο οποίος, βάσει του Συντάγματος, δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος για τρίτη φορά.

Κανείς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2028. Ακολουθούν οι Δημοκρατικοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Κυβερνήτες

Αρκετοί Δημοκρατικοί κυβερνήτες θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές, προσελκύοντας από νωρίς το ενδιαφέρον μέσω περιοδειών, συγκέντρωσης χρημάτων και ενίσχυσης της παρουσίας τους σε εθνικό επίπεδο.

Ο Άντι Μπεσίαρ

Ο 48χρονος κυβερνήτης του Κεντάκι έγινε φέτος πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών, αποκτώντας έτσι χώρο για να προβάλλει το έργο του σε μια πολιτεία με έντονα ρεπουμπλικανικό χαρακτήρα.

Διαθέτει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια στην επιτροπή πολιτικής δράσης (PAC) του, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις σε πολιτείες που είχαν δηλώσει νωρίς συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, όπως η Νεβάδα, το Νιου Χάμσαϊρ και η Νότια Καρολίνα.

Ο Μπεσίαρ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη Δημοκρατικών υποψηφίων σε κρίσιμες πολιτείες για τις προεδρικές εκλογές, όπως το Ουισκόνσιν και η Τζόρτζια.

Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο, άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2028. «Απλώς δεν πρόκειται να αφήσω μια διαλυμένη χώρα στα παιδιά μου ή στις μελλοντικές γενιές», δήλωσε.

Πλεονεκτήματα: Έχει εκλεγεί δύο φορές σε μια πολιτεία την οποία ο Τραμπ κέρδισε με διαφορά άνω των 30 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Αδυναμίες: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός εκτός Κεντάκι, ενώ η πιο διακομματική προσέγγισή του στην πολιτική ενδέχεται να μην προσελκύσει τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους στις προκριματικές εκλογές.

Γκάβιν Νιούσομ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, 59 ετών, δήλωσε σε τουρκικό ειδησεογραφικό μέσο στις 12 Νοεμβρίου, ενώ συμμετείχε στις ετήσιες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, ότι θα αποφασίσει στις αρχές Ιανουαρίου εάν θα διεκδικήσει την προεδρία.

Τον Σεπτέμβριο, δήλωσε στο CNN ότι δεν θα είναι υποψήφιος εάν συμμετάσχει στην κούρσα η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Τραμπ το 2024.

Πλεονεκτήματα: Ο Νιούσομ έχει αποκτήσει εθνική αναγνωρισιμότητα μέσω της έντονης κριτικής που ασκεί στον Τραμπ.

Αδυναμίες: Η Καλιφόρνια έχει μερικές από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης, τους υψηλότερους φόρους και τα υψηλότερα ποσοστά αστέγων στις ΗΠΑ, ζητήματα τα οποία οι Ρεπουμπλικανοί πιθανότατα θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν εάν ήταν υποψήφιος.

Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, 61 ετών, σε συνέντευξη του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία. Στις 4 Νοεμβρίου, παρουσίασε ένα νομοθετικό οδικό χάρτη για τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, σε μία κίνηση που ενδεχομένως αποσκοπούσε στην ενίχυση των προσδοκιών του.

Πλεονεκτήματα: Ο Πρίτσκερ έχει αποκτήσει εθνική αναγνωρισιμότητα επικρίνοντας την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης σε πόλεις των ΗΠΑ από τον Τραμπ. Ως κληρονόμος της ξενοδοχειακής αυτοκρατορίας Hyatt, είναι δισεκατομμυριούχος, γεγονός που του επιτρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τους δωρητές.

Αδυναμίες: Ο πλούτος του θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε επιθέσεις από αντιπάλους που θα τον παρουσιάσουν ως αποκομμένο από τους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή ως υπερβολικά εξαρτημένο από την προσωπική του περιουσία.

Τζος Σαπίρο

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, 53 ετών, κυκλοφόρησε φέτος τα απομνημονεύματά του και τον Οκτώβριο ίδρυσε μια ομοσπονδιακή επιτροπή πολιτικής δράσης, δημιουργώντας έναν μηχανισμό για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ Δημοκρατικών υποψηφίων και ενδεχομένως για την υποστήριξη μιας μελλοντικής προεδρικής εκστρατείας του.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News, την 1η Νοεμβρίου, ο Σαπίρο, ο οποίος επανεξελέγη στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βοήθεια προς τους Δημοκρατικούς για να επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές στην Πενσιλβάνια.

Πλεονεκτήματα: Ο Σαπίρο είναι ένας δημοφιλής κυβερνήτης σε μια σημαντική πολιτεία-κλειδί για τις προεδρικές εκλογές, την οποία ο Τραμπ κέρδισε το 2024. Αδυναμίες: Ο Σαπίρο, ο οποίος είναι Εβραίος, θεωρείται Δημοκρατικός που υποστηρίζει το Ισραήλ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κριτική προς το Ισραήλ εντείνεται στους κόλπους των Δημοκρατικών λόγω των πολέμων του Ισραήλ στη Γάζα και το Ιράν, αν και ο ίδιος αντιτίθεται στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αδυναμίες: Ο Σαπίρο, ο οποίος είναι Εβραίος, θεωρείται Δημοκρατικός που υποστηρίζει το Ισραήλ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κριτική προς το Ισραήλ εντείνεται στους κόλπους των Δημοκρατικών λόγω των πολέμων του Ισραήλ στη Γάζα και το Ιράν, αν και ο ίδιος αντιτίθεται στον πόλεμο κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Άλλοι κυβερνήτες που αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι είναι ο Γουές Μουρ του Μέριλαντ, 48 ετών, αν και έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και η Γκρέτσεν Γουίτμερ του Μίσιγκαν, 55 ετών. Τον Μάιο, φάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία, προτού ανασκευάσει γρήγορα τη δήλωσή της, λέγοντας: «Ποτέ μη λες ποτέ».