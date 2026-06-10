ΗΠΑ: Μετεωρολόγος συνέχισε ζωντανά το δελτίο ενώ καιγόταν η οροφή του στούντιο

Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό του Άρκανσα στις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή έναν μετεωρολόγο που παρέμεινε στον «αέρα» συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτών, ακόμη και όταν ξέσπασε φωτιά στην οροφή του στούντιο.

Ο Νόα Σίμονς, μετεωρολόγος του 5NEWS, είχε μόλις ξεκινήσει το δελτίο καιρού όταν οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους στην περιοχή. Την ώρα που ανέλυε την εξέλιξη των φαινομένων, αντιλήφθηκε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε μέσα στο στούντιο.

Όπως αποκάλυψε αργότερα σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, αρχικά παρατήρησε ότι τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μυρωδιά καπνού γέμισε τον χώρο και διαπιστώθηκε πως ένα φωτιστικό στην οροφή είχε αρπάξει φωτιά.

Παρά το απρόοπτο, ο Σίμονς διέκοψε για ελάχιστα λεπτά την παρουσίασή του, ενημέρωσε τους συνεργάτες του για την πυρκαγιά και επέστρεψε άμεσα μπροστά στην κάμερα. Με το πουκάμισό του σηκωμένο μέχρι τη μύτη για να προστατεύεται από τον καπνό, συνέχισε να ενημερώνει το κοινό για την πορεία των ανεμοστρόβιλων, ενώ ταυτόχρονα στο παρασκήνιο γινόταν προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς.

«Θεώρησα ότι έπρεπε να συνεχίσω»

«Με βάση την εκτίμησή μου για την κατάσταση, ένιωθα ασφαλής. Προφανώς δεν ήταν ιδανικό να καλύπτω ανεμοστρόβιλους ενώ υπήρχε φωτιά στο στούντιο, όμως θεώρησα ότι έπρεπε να συνεχίσω την ενημέρωση των τηλεθεατών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετεωρολόγος παρέμεινε στη θέση του μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και στη συνέχεια διαβεβαίωσε το κοινό ότι δεν διέτρεξε κίνδυνο, ευχαριστώντας όσους επικοινώνησαν για να μάθουν αν είναι καλά.

Το βίντεο από τη μετάδοση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του.

Ο τηλεοπτικός σταθμός διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ σημείωσε πως το πυκνό λευκό νέφος που φαινόταν να περιβάλλει τον μετεωρολόγο δεν προερχόταν από τη φωτιά, αλλά από τον πυροσβεστήρα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεσή της.