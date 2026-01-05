ΗΠΑ: Μόλις 1 στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει την επίθεση στη Βενεζουέλα

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου Reuters.

Από την άλλη, το 72% των συμμετεχόντων εκφράζουν ανησυχία για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης αμερικανικής εμπλοκής στην περιοχή.

Reuters

Η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο ημερών, αποκάλυψε ότι το 65% των Ρεπουμπλικάνων υποστηρίζει την επιχείρηση που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 11% των Δημοκρατικών και το 23% των ανεξαρτήτων συμφωνούν επίσης με την κίνηση αυτή.

Το Σάββατο το πρωί, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή στο Καράκας, συλλαμβάνοντας τον πρόεδρο Μαδούρο και μεταφέροντάς τον στις ΗΠΑ, όπου θα δικαστεί για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Reuters

Η δημοσκόπηση κατέδειξε επίσης έντονη υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων για μια πολιτική επιρροής των ΗΠΑ στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το 43% των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε με την άποψη ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώκουν κυριαρχία στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου, ενώ το 19% διαφώνησε. Οι υπόλοιποι είτε παρέμειναν ουδέτεροι είτε εξέφρασαν αμφιβολίες.

Reuters

Στην ίδια δημοσκόπηση, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ έφτασε το 42%, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή της από τον Οκτώβριο, με αύξηση τριών μονάδων σε σχέση με το Δεκέμβριο. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος υπολογίζεται στο ±3%.