ΗΠΑ: Νεογέννητο μωρό βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο μετρό - Αναζητείται γυναίκα που το μετέφερε

Σάλο έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ένα βίντεο που δημοσίευσε η τοπική αστυνομία μιας γυναίκας που αναζητείται από τις Αρχές, αφού εμφανίζεται αγκαλιά με ένα νεογέννητο μωρό, το οποίο λίγα λεπτά μετά βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε σταθμό του μετρό της πόλης χωρίς να έχει κοπεί ο ομφάλιος λώρος του.

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να κρατάει ένα δέμα τυλιγμένο σε λευκά υφάσματα στην αγκαλιά της καθώς περπατάει στο πεζοδρόμιο κοντά στην 7η Λεωφόρο και την 34η Οδό στο Midtown - όχι μακριά από το σημείο όπου ανακαλύφθηκε το μωρό στον σταθμό 34ης Οδού-Penn, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New York Post.

Όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά καρέ, η γυναίκα φορούσε ροζ παντελόνι, κόκκινο μαντήλι και γυαλιά ενώ στην αγκαλιά της φαίνεται να μεταφέρει το νεογέννητο.

Οι έρευνες των Αρχών

Το νεογέννητο κορίτσι βρέθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης (23/10) κατά την ώρα αιχμής στην πλατφόρμα προς τα νότια του τρένου 1 στον πολυσύχναστο σταθμό, ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Περίπου μισή ώρα νωρίτερα, ένα άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στον σταθμό και άφησε το μωρό στο πάτωμα τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, το άτομο βγήκε από το μετρό και τράπηκε σε φυγή με τα πόδια.

Το μωρό, το οποίο είχε ακόμη τον ομφάλιο λώρο, μεταφέρθηκε από την αστυνομία με περιπολικό σε νοσοκομείο της περιοχής σε σταθερή κατάσταση.

Σημειώνεται πως δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής συλλήψεις.