ΗΠΑ: Νέα βίντεο με UFO – Μυστηριώδες αντικείμενο με ακραία επιτάχυνση στη Συρία
Το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη Συρία αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης.
Νέο υλικό για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ) δημοσιοποιήθηκε μέσω κυβερνητικής πλατφόρμας, με νέα βίντεο που καταγράφουν στρατιωτικές παρατηρήσεις από διάφορα επιχειρησιακά πεδία.
Μεταξύ αυτών των «φρέσκων» αποκαλύψεων περί UFO, περιλαμβάνεται το βίντεο με κωδικό PR051 από τη Συρία, όπου εμφανίζεται αντικείμενο που καταγράφεται από αισθητήρες και φέρεται να επιταχύνει απότομα και να εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο μέσα σε δευτερόλεπτα.
Το υλικό συνοδεύεται από επιπλέον καταγραφές, όπως σχηματισμοί άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων πάνω από την περιοχή ευθύνης της CENTCOM, καθώς και περιστατικά πάνω από θάλασσα που χαρακτηρίζονται ως UAP/USO. Περιλαμβάνονται επίσης βίντεο από το Αφγανιστάν με εμφανίσεις μέσα σε νεφώσεις, αλλά και μια περίπτωση κοντά σε περιβάλλον υποβρυχίου.
Το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη Συρία αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης, καθώς το αντικείμενο φαίνεται να κινείται με τρόπο που προκαλεί ερωτήματα, με το υλικό να έχει ήδη αναπαραχθεί σε αργή κίνηση και υψηλή ανάλυση για περαιτέρω εξέταση.