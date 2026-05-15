Κούβα: Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση μεταξύ αμερικανικών και κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα, καθώς αντιπροσωπεία των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με τον ομόλογό του στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας.

Την ανακοίνωση έκανε η κουβανική κυβέρνηση μέσω του κρατικού μέσου ενημέρωσης «Κούβα Ντεμπάτε», χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών. Η παρουσία του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην κουβανική πρωτεύουσα θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια και αποκτά ξεχωριστή σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας παραμένουν τεταμένες.

Παρά το αμερικανικό εμπάργκο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και τις διαφωνίες γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεωπολιτικών συμμαχιών, οι δύο χώρες διατηρούν περιορισμένους διαύλους επικοινωνίας κυρίως σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Επαφές ΗΠΑ-Κούβας την ώρα που οικονομική κρίση «ρημάζει» το νησί

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν ζητήματα όπως οι μεταναστευτικές ροές από την Κούβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής, η κυβερνοασφάλεια, αλλά και η συνεργασία σε θέματα πληροφοριών και αντικατασκοπείας.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, ιδιαίτερα λόγω της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας και της Ρωσίας στην Αβάνα, ενώ η κουβανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους να περιορίσει τη διπλωματική και οικονομική της απομόνωση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση, με αυξανόμενες ελλείψεις βασικών αγαθών και σημαντική αύξηση του αριθμού των πολιτών που εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Το μεταναστευτικό αποτελεί βασικό σημείο ανησυχίας για τις αμερικανικές αρχές, καθώς οι ροές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία ή κοινό ανακοινωθέν μετά τις συνομιλίες. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το γεγονός και μόνο της επίσκεψης υπογραμμίζει τη βούληση και των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας και περιφερειακής σταθερότητας, παρά τις βαθιές πολιτικές διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο χώρες.