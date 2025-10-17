ΗΠΑ: Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, παραδόθηκε μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε

Ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε ένας εκ των μεγαλύτερων επικριτών του προέδρου των ΗΠΑ, παραδόθηκε στις αρχές την Παρασκευή 17/10 μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τις Αρχές για κακοδιαχείρηση άκρως απόρρητων πληροφοριών βάσει του Νόμου περί Κατασκοπείας.

Το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 18 κατηγορίες, απαγγέλθηκε από ένα μεγάλο σώμα ενόρκων σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Μέριλαντ την Πέμπτη 16/10.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Ο Μπόλτον κατηγορείται ότι έστειλε σε δύο ανώνυμα άτομα ημερολογιακές καταχωρίσεις σχετικά με τις καθημερινές του δραστηριότητες όταν ήταν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, πολλές από τις οποίες περιείχαν άκρως απόρρητες πληροφορίες.

«Ο Μπόλτον κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις που κατέγραφαν τις καθημερινές συναντήσεις, δραστηριότητες και ενημερώσεις του. Συχνά, ο Μπόλτον έγραφε αυτές τις σημειώσεις με το χέρι σε κίτρινα σημειωματάρια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου ή σε άλλες ασφαλείς τοποθεσίες και αργότερα ξαναέγραφε τις σημειώσεις του σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου», ανέφερε το κατηγορητήριο.

«Οι σημειώσεις που έστειλε ο Μπόλτον στα Άτομα 1 και 2 χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς λογαριασμούς email και τον λογαριασμό ανταλλαγής μηνυμάτων σε μη κυβερνητικές υπηρεσίες περιέγραφαν λεπτομερώς τις καθημερινές δραστηριότητες του ως Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Συχνά, οι σημειώσεις του Μπόλτον περιέγραφαν το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο έμαθε για την εθνική άμυνα και τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατέγραφε στις σημειώσεις του» συνεχίζεται.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις κατηγορίες, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν τις γνώριζε, αλλά ότι ο Μπόλτον ήταν «κακός».

Ενώ ο Μπόλτον αποχώρησε με άσχημες σχέσεις από τον Λευκό Οίκο, η ποινική έρευνα κέρδισε δυναμική κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν λόγω αποκαλύψεων που προβλημάτισαν την κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ασχολείται με υποθέσεις που εμπίπτουν στον Νόμο περί Κατασκοπείας σε περίπτωση των λεγόμενων «συγκεντρωτικών παραγόντων»: εκούσια κακή διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών, τεράστιες ποσότητες διαβαθμισμένων πληροφοριών για την υποστήριξη της συναγωγής συμπεράσματος περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, απιστία προς τις ΗΠΑ και παρεμπόδιση της λειτουργίας του δικαστηρίου.

Οι πρώτες δηλώσεις του Μπόλτον

Σε ανακοίνωσή του, ο Μπόλτον δήλωσε: «Προσβλέπω στον αγώνα για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας [από τον Τραμπ]».

Ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν είχε εμπλακεί σε αδικοπραγία. «Αυτές οι κατηγορίες προέρχονται από τμήματα των προσωπικών ημερολογίων του Πρέσβη Μπόλτον κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του – αρχεία που δεν είναι απόρρητα, κοινοποιούνται μόνο στην άμεση οικογένειά του και είναι γνωστά στο FBI ήδη από το 2021», δήλωσε ο Λόουελ. «Όπως πολλοί δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλη την ιστορία, ο Πρέσβης Μπόλτον κρατούσε ημερολόγια – αυτό δεν είναι έγκλημα».