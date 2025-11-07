ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου κάλεσαν σε ακρόαση τον Άντριου για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Επίσημο αίτημα στον τέως πρίγκιπα Άντριου απέστειλαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές του Κογκρέσου για να παραστεί σε ακρόαση στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν 16 μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απεστάλη στο Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία του Άντριου, από όπου φέρεται να ετοιμάζεται να αποχωρήσει μετά την ταπεινωτική αφαίρεση όλων των τίτλων του με απόφαση του αδελφού του, βασιλιά Καρόλου.

Οι βουλευτές ζητούν να ρίξει «φως» στη σχέση του με τον Έπσταϊν και να συμβάλει στην αποκάλυψη του δικτύου συνεργατών του διαβόητου χρηματιστή.

«Προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, σας καλούμε να συνεργαστείτε με την έρευνα της Επιτροπής, παραχωρώντας συνέντευξη στα μέλη της», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Δημοκρατικοί στην επιστολή τους.

«Μπλόκο» των Ρεπουμπλικανών

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή συναντά εμπόδια, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν έχουν εκφράσει στήριξη στην κίνηση. Παράλληλα, η επιτροπή δεν διαθέτει νομική εξουσία να υποχρεώσει τον Άντριου να καταθέσει.

Ο τέως πρίγκιπας, που έχει πλέον αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα, έχει προθεσμία 15 ημερών να απαντήσει στο αίτημα. Μέχρι στιγμής, συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με τον Έπσταϊν ή τις παράνομες δραστηριότητές του.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχολίασε ότι το θέμα αποτελεί «προσωπική υπόθεση» του Άντριου. «Κατά τη γνώμη μου, όποιος κατέχει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν σε μια έρευνα, πρέπει να είναι πρόθυμος να τις καταθέσει. Ωστόσο, η απόφαση είναι δική του», σημείωσε χαρακτηριστικά.