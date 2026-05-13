ΗΠΑ: Ποια είναι η δήμαρχος στην Καλιφόρνια που παραδέχτηκε ότι είναι μυστική πράκτορας της Κίνας

Αιφνιδιαστική παραίτηση υπέβαλλε της Δευτέρα 11 Μαΐου η δήμαρχος της πόλης Αρκάντια στην Καλιφόρνια, Αϊλίν Γουάνγκ,, έπειτα από την αποκάλυψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι ενήργησε ως παράνομη ξένος πράκτορας της Κίνας.

Η 58χρονη Γουάνγκ παραδέχτηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ότι πράγματι οι κατηγορίες είναι αληθείς με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 ετών.

«Άτομα στη χώρα μας που εκτελούν κρυφά τις εντολές ξένων κυβερνήσεων υπονομεύουν τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο Μπιλ Εσαίλι, βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ. «Αυτή η συμφωνία παραδοχής είναι η τελευταία επιτυχία στην αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ενάντια στις προσπάθειες της Κίνας να διαφθείρει τους θεσμούς μας».

Πώς δρούσε η δήμαρχος

Σύμφωνα με τη παραδοχή της, η Γουάνγκ και ο 65χρονος αναπληρωτής δήμαρχος Γιαονίνγκ «Μάικ» Σαν συνεργάστηκαν με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για την προώθηση των συμφερόντων της χώρας μέσω προπαγάνδας που αναρτούσε σε έναν ιστότοπο για την τοπική κινεζικοαμερικανική κοινότητα το οποίο διαχειρίζονταν.

Αξιωματούχοι στην Αρκάντια δήλωσαν στους Los Angeles Times ότι η δράση της ξεκίνησε πολύ πριν από την εκλογή της. «Οι ισχυρισμοί που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, ότι μια ξένη κυβέρνηση επιδίωξε να ασκήσει επιρροή σε έναν τοπικό αιρετό αξιωματούχο, είναι βαθιά ανησυχητικοί. Τους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Θέλουμε να είμαστε σαφείς: αυτή η έρευνα αφορά ατομική συμπεριφορά και οι κατηγορίες αφορούν συμπεριφορά που έπαυσε μετά την ορκωμοσία της κυρίας Γουάνγκ τον Δεκέμβριο του 2022. Μετά από εσωτερική αξιολόγηση, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν εμπλέκονται οικονομικά, προσωπικό ή διαδικασίες λήψης αποφάσεων της πόλης».

Ένας αξιωματούχος της ΛΔΚ επικοινώνησε με την Γουάνγκ σε μια κρυπτογραφημένη συνομιλία WeChat τον Ιούνιο του 2021 με προγραμμένα άρθρα ειδήσεων. Οι ιστορίες περιελάμβαναν ένα δοκίμιο στους Los Angeles Times, γραμμένο από αξιωματούχους της ΛΔΚ, το οποίο ανέφερε: «Η στάση της Κίνας για το ζήτημα του Σιντσιάνγκ - Δεν υπάρχει γενοκτονία στο Σιντσιάνγκ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η «καταναγκαστική εργασία» σε καμία παραγωγική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βαμβακιού. Η διάδοση τέτοιων φημών έχει ως στόχο να δυσφημίσει την Κίνα, να καταστρέψει την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Σιντσιάνγκ, να αποδυναμώσει την τοπική οικονομία, να καταστείλει την ανάπτυξη της Κίνας».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η 58χρονη δημοσίευσε το άρθρο στο US News Center και έστειλε τον σύνδεσμο στον Κινέζο αξιωματούχο ο οποίος της απάντησε «Τόσο γρήγορα, σας ευχαριστώ».

The mayor of Arcadia, California is facing up to 10 years in prison after admitting to acting as an illegal agent for the People's Republic of China. According to the Justice Department, Eileen Wang would receive pre-written pro-Chinese articles from the Chinese government to… pic.twitter.com/jRj2HmGPc1 — CBS News (@CBSNews) May 12, 2026

Επιπρόσθετα, η Γουάνγκ επικοινώνησε επίσης τον Νοέμβριο του 2021 με τον Τζον Τσεν, υψηλόβαθμο στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών της ΛΔΚ, ο οποίος είχε άμεση επαφή με τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η 58χρονη τέως Δήμαρχος ζήτησε από τον Τσεν να δημοσιεύσει ένα «ειδησεογραφικό» άρθρο από τον ιστότοπό της και έγραψε: «Αυτό θέλει να στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών».

