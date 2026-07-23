ΗΠΑ: Πράκτορας υπό έρευνα για φερόμενη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις του Βανς

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα ασφαλείας του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχει τεθεί σε διοικητική άδεια και βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε δημοσίευμα ειδησεογραφικού μέσου.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν ο συγκεκριμένος πράκτορας αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις του Αντιπροέδρου, πληροφορίες που θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία των ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων των ΗΠΑ.

Η απόφαση να τεθεί ο πράκτορας σε διοικητική άδεια αποτελεί τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις όπου διερευνώνται πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών ή διαρροές διαβαθμισμένων ή ευαίσθητων πληροφοριών. Το μέτρο δεν συνιστά από μόνο του απόδειξη ενοχής, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας της έρευνας.

Μέχρι στιγμής, η μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν έχει έχουν ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα της έρευνας ούτε έχει επιβεβαιώσει εάν ο πράκτορας αντιμετωπίζει πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος ή για το κατά πόσο οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Αντιπροέδρου. Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των ανώτατων πολιτειακών αξιωματούχων βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένης προσοχής, με τις αμερικανικές αρχές να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε πιθανή διαρροή που αφορά επιχειρησιακές πληροφορίες ασφαλείας.

Οι εσωτερικές έρευνες των μυστικών υπηρεσιών συνεχίζονται και αναμένεται να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των πρωτοκόλλων ή εάν οι υποψίες δεν θα επιβεβαιωθούν.