ΗΠΑ: Προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς για αυξημένο κίνδυνο στη Μέση Ανατολή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ, το Ιράκ και την Ιορδανία, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και του κινδύνου περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.



Σύμφωνα με την αμερικανική διπλωματία, όσοι Αμερικανοί βρίσκονται ήδη στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν όσο εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις. Παράλληλα, συνιστάται να είναι προετοιμασμένοι για ταχεία αποχώρηση σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.



Η προειδοποίηση επισημαίνει ότι είναι πιθανές αιφνίδιες ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την έξοδο από την περιοχή.



Το Στέιτ Ντιπάρνμεντ προειδοποιεί επίσης ότι το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία, επιχειρήσεις, αλλά και εγκαταστάσεις ή χώροι που συνδέονται με Αμερικανούς πολίτες.

Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026



Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η σύγκρουση φαίνεται να επεκτείνεται και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν πεδία άμεσης απειλής, με την Αίγυπτο να αναφέρεται πλέον μεταξύ των χωρών που προκαλούν αυξημένη ανησυχία.



Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους να παραμείνουν σε διαρκή επαγρύπνηση, να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και να επανεξετάσουν κάθε μη απολύτως αναγκαίο ταξίδι προς ή μέσω της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής