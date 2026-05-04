ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ο Ρούντι Τζουλιάνι

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της νοσηλείας του.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο δήμαρχος Τζουλιάνι είναι ένας μαχητής που έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη ζωή του με αταλάντευτη δύναμη και συνεχίζει να δίνει αυτή τη μάχη με την ίδια αποφασιστικότητα. Ζητούμε να ενωθείτε μαζί μας σε προσευχή για τον “Δήμαρχο της Αμερικής”, Ρούντι Τζουλιάνι».

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την είδηση με ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε:

«Ο υπέροχος Ρούντι Τζουλιάνι μας, ένας αληθινός μαχητής και ο καλύτερος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, έχει νοσηλευτεί και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τι τραγωδία που αντιμετωπίστηκε τόσο άσχημα από τους Ριζοσπάστες Αριστερούς, τους Δημοκρατικούς — ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΟΛΑ! Έκλεψαν στις εκλογές, κατασκεύασαν εκατοντάδες ιστορίες, έκαναν τα πάντα για να καταστρέψουν το Έθνος μας και τώρα, δείτε τον Ρούντι. Τόσο λυπηρό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»