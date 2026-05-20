ΗΠΑ: «Σφίγγει» η στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη - Τι αλλάζει για Πολωνία και Γερμανία

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μειώνει τον αριθμό των μάχιμων ταξιαρχιών που σταθμεύουν στην Ευρώπη από τέσσερις σε τρεις, στο πλαίσιο ευρύτερης αναπροσαρμογής της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γηραιά Ήπειρο.

Η απόφαση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη σταδιακή μείωση που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο –όπως αναφέρεται– την επαναξιολόγηση της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων.

Καθυστερεί η ανάπτυξη στην Πολωνία

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η μείωση κατά μία ταξιαρχία –περίπου 4.000 στρατιωτικοί– οδήγησε σε προσωρινή καθυστέρηση της ανάπτυξης δυνάμεων στην Πολωνία.

Όπως διευκρινίζεται, οι ΗΠΑ θα καθορίσουν σε μεταγενέστερο χρόνο την τελική κατανομή των στρατευμάτων τους στην Ευρώπη, χωρίς να αποκλείεται μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές της ηπείρου, μεταδίδει το Reuters.

Σήμα για περαιτέρω αναπροσαρμογές

Η ανακοίνωση εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων επαναπροσδιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, με παράλληλες αναφορές σε μειώσεις δυνάμεων και στη Γερμανία.

Ήδη, το Πεντάγωνο έχει γνωστοποιήσει την απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα ενός έτους, ενώ εξετάζονται περαιτέρω προσαρμογές στο συνολικό ευρωπαϊκό αποτύπωμα.

Το μήνυμα προς τους συμμάχους

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στους ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά τους.

Παρά τη μείωση και τις καθυστερήσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία θα παραμείνει «ισχυρή», χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τις τελικές μετακινήσεις.