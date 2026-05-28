ΗΠΑ: Στο τραπέζι μπλόκο διεθνών αφίξεων στο Νιούαρκ - Φόβοι για χάος στα ταξίδια
Στο ενδεχόμενο διακοπής ελέγχων διεθνών ταξιδιωτών στο Νιούαρκ αναφέρθηκε υπουργός των ΗΠΑ.
Ανησυχία προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της επεξεργασίας διεθνών ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.
Η τοποθέτηση έγινε σε συνέντευξη στο Fox News και συνδέεται με την έντονη πολιτική διαμάχη γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική, η οποία φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των συνοριακών ελέγχων.
Το αεροδρόμιο του Νιούαρκ αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου στις ΗΠΑ και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις διεθνείς αφίξεις.
Ενδεχόμενη διακοπή των ελέγχων εκτιμάται ότι θα επηρεάσει χιλιάδες επιβάτες, αλλά και δεκάδες αεροπορικές εταιρείες, με μεγάλες καθυστερήσεις και αναστάτωση στα ταξίδια.