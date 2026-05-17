ΗΠΑ: Συγκλονιστικό βίντεο από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών σε air show στο Αϊντάχο

Συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς καταγράφει τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών σε air show που έγινε πάνω από το Αϊντάχο στις ΗΠΑ την Κυριακή 17 Μαΐου. Οι πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης πριν από τη συντριβή στο έδαφος.



Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighters Skies Air Show» στις ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εκδήλωσης.



Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers συνετρίβησαν, δύο μίλια βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης, σύμφωνα με ανάρτηση της αεροπορικής βάσης στα social media.



Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο εκφωνητής της διοργάνωσης ενημέρωσε το κοινό ότι δύο αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι τέσσερις επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών (2+2) φέρονται να εκτινάχθηκαν.



Άλλη θεατής κατέγραψε εικόνες με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της πτώσης.

WATCH: Two US Navy F/A-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho.



All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. pic.twitter.com/nExUeTY84q — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης.