ΗΠΑ: «Το «έφαγα» το λευκό κορίτσι» – Η κυνική φράση του δολοφόνου της Ιρίνα μετά το στυγερό έγκλημα

Σοκαριστική είναι η υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα, που έχασε τη ζωή της μετά από απρόκλητη επίθεση ενός εντελώς άγνωστου άνδρα που καθόταν πίσω της σε συρμό του μετρό στη Βόρεια Καρολίνα. Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο φερόμενος δράστης ακούγεται να μονολογεί «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι», όσο στάζουν τα αίματα της άτυχης κοπέλας.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο άνδρας, ονόματι Ντεκάρλος Μπράουν, να κάθεται πίσω από την Ιρίνα, ενώ εκείνη κοιτάζει ανυποψίαστη το κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δράστης βγάζει έναν σουγιά και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, η 23χρονη γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Στη συνέχεια καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της. Μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα. Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν αμέτοχοι.

Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο δράστης αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη τον αιματοβαμμένο σουγιά, ενώ στο βίντεο ακούγεται να λέει «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι».

Ο Ντεκάρλος Μπράουν είχε συλληφθεί τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Ιανουάριο είχε αφεθεί ελεύθερος με χαλαρούς περιοριστικούς όρους μετά από απόφαση δικαστικού λειτουργού.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Τι λέει ο αδελφός του δράστη

«Αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά, η Ιρίνα ίσως να ήταν ακόμη ζωντανή», τόνισε ο αδελφός του δράστη, Τζερεμάια, μιλώντας σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Αν και αναγνώρισε ότι ο αδελφός του χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες: «Δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Υπάρχουν θύματα και υπάρχουν ευθύνες».

Τι καταγγέλλει η οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια της Ιρίνα Ζαρούτσκα καταγγέλλει ότι η τραγωδία αυτή είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης κρίσης δημόσιας ασφάλειας, που οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της Δικαιοσύνης όσο και στην έλλειψη μέριμνας για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα που παραμένουν επικίνδυνα. «Δεν πρόκειται μόνο για τη δική μας απώλεια. Πρόκειται για μια συστημική αποτυχία που μπορεί να κοστίσει ξανά ζωές», αναφέρουν στη δήλωσή τους.