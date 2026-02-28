ΗΠΑ: Το Ιράν θα χτυπούσε πρώτο αμερικάνικες βάσεις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη στον Λευκό Οίκο ότι υπήρχαν ενδείξεις και αναλύσεις ότι το καθεστώς του Ιράν σχεδίαζε να χτυπήσει προληπτικά αμερικανικές βάσεις -όπως και έκαναν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ- και αντ' αυτού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να χτυπήσει πρώτος.



Η ανάλυση των στοιχείων αυτών που έγινε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο αξιωματούχο, έδειξε ότι αν άφηναν τους Ιρανούς να χτυπήσουν αυτό πρώτοι θα είχε οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες για τις ΗΠΑ. Η CENTCOM έχει δηλώσει ξεχωριστά ότι δεν υπήρξαν απώλειες για τις ΗΠΑ από την ιρανική απάντηση μέχρι τώρα, επομένως φαίνεται ότι οι υπολογισμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν σωστοί.

White House releases photos of Trump monitoring the strikes on Iran from Mar-a-Lago pic.twitter.com/RKJQZIuIjD — Joseph Haboush (@jhaboush) February 28, 2026