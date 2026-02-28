Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Το Ιράν θα χτυπούσε πρώτο αμερικάνικες βάσεις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο

Η ανάλυση των στοιχείων που έγινε στον Λευκό Οίκο έδειξαν ότι θα υπήρχαν σοβαρές απώλειες για τους Αμερικανούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο κρίσιμο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πριν από τις επιθέσεις στο Ιράν/Φωτ.: Joseph Haboush, X.
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο κρίσιμο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πριν από τις επιθέσεις στο Ιράν/Φωτ.: Joseph Haboush, X.
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη στον Λευκό Οίκο ότι υπήρχαν ενδείξεις και αναλύσεις ότι το καθεστώς του Ιράν σχεδίαζε να χτυπήσει προληπτικά αμερικανικές βάσεις -όπως και έκαναν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ- και αντ' αυτού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να χτυπήσει πρώτος.

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών που έγινε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο αξιωματούχο, έδειξε ότι αν άφηναν τους Ιρανούς να χτυπήσουν αυτό πρώτοι θα είχε οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες για τις ΗΠΑ. Η CENTCOM έχει δηλώσει ξεχωριστά ότι δεν υπήρξαν απώλειες για τις ΗΠΑ από την ιρανική απάντηση μέχρι τώρα, επομένως φαίνεται ότι οι υπολογισμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν σωστοί.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader